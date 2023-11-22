nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Губернатор Моор рассказал, какие меры поддержки оказываются тюменским семьям

Глава региона рассказал, по какому принципу нужно поддерживать тюменские семьи

22 ноября 2023, 07:18
Фото: Midjourney

Губернатор Моор рассказал, какие меры поддержки оказываются тюменским семьям

Александр Моор считает, что чем больше в семье детей, тем больше поддержки ей нужно оказывать. При этом, меры поддержки не должны сворачиваться даже в трудной экономической ситуации.

Многодетных семей в Тюменской области становится все больше: сейчас их насчитывается около 36.5 тысячи. О том, какие меры поддержки им оказываются, рассказал губернатор Александр Моор во время выступления с ежегодным посланием.

«Неуклонный рост количества многодетных семей внушает оптимизм. Есть среди них и настоящие герои. Например, Наталья и Андрей Якунины, у которых недавно родился уже восьмой ребенок. Президентским указом они награждены орденом „Родительская слава„“, — сказал глава региона.
Александр Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия
Узнать подробнее

По словам Моора, поддержка семей должна строиться по принципу «чем больше семей — тем больше поддержки». Он также подчеркнул, что меры поддержки не должны сворачиваться даже в условиях трудной экономической ситуации.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Александр Моор поручил составить прогноз востребованных в регионе профессий. В первую очередь, он будет касаться сферы образования.

Читайте также:
Губернатор Александр Моор поблагодарил тюменцев, проголосовавших за него на выборахУвеличения расходов на содержание губернатора Моора требует законГубернатор Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме «Папаша в бегах»
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Александр Моор#Губернатор#Социальная поддержка#Государственная поддержка#Многодетные семьи#Семья#Моор#Поддержка#Многодетная семья#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Сегодня, 07:09
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Сегодня, 03:17
Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году
Вчера, 04:58
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Вчера, 04:45
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Сегодня, 05:26
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Вчера, 02:45