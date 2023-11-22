Глава региона рассказал, по какому принципу нужно поддерживать тюменские семьи

Губернатор Моор рассказал, какие меры поддержки оказываются тюменским семьям

Александр Моор считает, что чем больше в семье детей, тем больше поддержки ей нужно оказывать. При этом, меры поддержки не должны сворачиваться даже в трудной экономической ситуации.