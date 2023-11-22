Глава региона рассказал, по какому принципу нужно поддерживать тюменские семьи

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Многодетных семей в Тюменской области становится все больше: сейчас их насчитывается около 36.5 тысячи. О том, какие меры поддержки им оказываются, рассказал губернатор Александр Моор во время выступления с ежегодным посланием.
«Неуклонный рост количества многодетных семей внушает оптимизм. Есть среди них и настоящие герои. Например, Наталья и Андрей Якунины, у которых недавно родился уже восьмой ребенок. Президентским указом они награждены орденом „Родительская слава„“, — сказал глава региона.
По словам Моора, поддержка семей должна строиться по принципу «чем больше семей — тем больше поддержки». Он также подчеркнул, что меры поддержки не должны сворачиваться даже в условиях трудной экономической ситуации.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Александр Моор поручил составить прогноз востребованных в регионе профессий. В первую очередь, он будет касаться сферы образования.