«Более десятка населенных пунктов под угрозой»: паводок в регионе продолжается

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По словам главы региона, это очень высокий показатель, учитывая плоский рельеф местности Вагайского района. Сейчас уровень воды в границах населенного пункта составляет 1269 сантиметров.
Моор отметил, что власти продолжают эвакуировать население из опасной зоны: большинство переезжает к родственникам, остальные — в пункты временного размещения. В Ишимском и Казанском районах идет санитарная обработка территорий.
Ранее «наш город» сообщал, что в Абатском уровень воды в реке Ишим снизился на 10 сантиметров за сутки — до 1106 сантиметров, в Ишиме вода убыла на 7 сантиметров — до 880 сантиметров. В Викулово и Ильинке уровень воды убавил по 5 и 2 сантиметра — до 1106 и 785 сантиметров соответственно.