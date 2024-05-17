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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Большом Карагае уровень воды поднялся на 16 сантиметров

«Более десятка населенных пунктов под угрозой»: паводок в регионе продолжается

17 мая 2024, 10:55
Фото: 1MI

В Большом Карагае уровень воды поднялся на 16 сантиметров

За сутки уровень воды в реке Иртыш в районе села Большой Карагай увеличился за сутки на 16 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, это очень высокий показатель, учитывая плоский рельеф местности Вагайского района. Сейчас уровень воды в границах населенного пункта составляет 1269 сантиметров.

Моор отметил, что власти продолжают эвакуировать население из опасной зоны: большинство переезжает к родственникам, остальные — в пункты временного размещения. В Ишимском и Казанском районах идет санитарная обработка территорий.

Ранее «наш город» сообщал, что в Абатском уровень воды в реке Ишим снизился на 10 сантиметров за сутки — до 1106 сантиметров, в Ишиме вода убыла на 7 сантиметров — до 880 сантиметров. В Викулово и Ильинке уровень воды убавил по 5 и 2 сантиметра — до 1106 и 785 сантиметров соответственно.

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