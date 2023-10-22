Итоги недели: снос домов, обращение раненого бойца к Путину, скандал с губернатором

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Тюмени рамках реализации программы комплексного развития территория под снос попадут 1 тысяча 174 дома, из которых 179 многоквартирных и 136 нежилых дома, 859 — частные. Аукцион на право проведения реновации запланирован на ближайшие месяцы.
В ходе реализации программа КРТ площадь введенного жилья превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Застройщики должны будут создать высококачественную жилую среду, отвечающую всем потребностям современного человека.
Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Югры Наталью Комарову. Активист обвинил главу ХМАО в дискредитации российской армии.
Причиной подачи заявления стало заявление Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска о том, что власти не были готовы к СВО. Такой ответ прозвучал на вопрос супруги одного из мобилизованных бойцов об обеспечении военных снаряжением и другими необходимыми вещами.
«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир», — заявила Комарова.
По словам Юрия Рябцева, глава соседнего региона должна быть привлечена к ответственности за свои слова, в том числе и за слова *****, равно как и все, кто ранее получил наказание по соответствующей статье.
По мнению общественника, должности губернатора Наталья Комарова не лишится. Вполне возможно ее пожурят, но оставят при должности, а чуть позже, под каким-либо благовидным предлогом ее уберут, отметил Юрий Рябцев.
Известно, что УМВД России по Тюменской области зарегистрировало обращение тюменского общественника. В настоящее время правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Между тем, в поддержку Натальи Комаровой уже выступил ряд политиков. Также высказал свое мнение веб-дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он обвинил Рябцева в хайпе.
Тюменский участник специальной военной операции на Украине, получивший серьезное ранение, обратился к президенту РФ Владимиру Путину прямо с зоны СВО с просьбой оказать помощь в получении медицинской помощи.
Военный сообщил, что получил повреждения позвоночника в ходе выполнения боевого задания. Как такого лечения в подразделении, где он находится нет — медики ставят только обезболивающие препараты. Между тем, у него уже отнимаются ноги, из-за язвы открылось внутреннее кровотечение. При этом в платную больницу его не отпускают.
Также боец пожаловался в видеообращении к президенту Путину на то, что ему не платят заработную плату — за 2 месяца службы ему выплатили всего 12 тысяч рублей. Он не приписан ни к одной части и не получил денег за заключенный контракт с Минобороны и губернаторские выплаты.
В Тюменской области представители Минобороны вербуют осужденных для участие в специальной военной операции. В конце минувшей недели военные посетили исправительную колонию № 4. В начале октября состоялся визит в другие исправительные учреждения юга Тюменской области.
Несколько недель назад заключенные автозаками были доставлены в аэропорт Рощино. Осужденных вывозили группами по 30-40 человек и отправляли из аэропорта спецбортом. Всего было вывезено порядка 300 человек.
Заметим, что Минобороны России набирает не только заключенных для участия в СВО. На днях в тюменском паблике появилось объявление от московского военкомата о наборе военнослужащих по контракту среди Тюменской области. При этом за службу предлагаются привлекательные зарплаты — от 329 тысяч рублей.
Кроме того, на службу по контракту тюменцев приглашают и военкоматы ХМАО. Единовременная выплата для контрактников в Югре составляет 595 тысяч рублей, тогда как в Тюменской области ее размер 295 тысяч рублей. Бойцов, готовых отправиться на службу в зону боевых действий, обещают обеспечить необходимой экипировкой.
Ситуация с реками в Тюменской области продолжает усугубляться. Многие предполагают, что сибирские реки могут повторить судьбу Аральского моря, потерявшего 90% водного объема.
За лето уровень воды в Туре упал на 258 сантиметров и сейчас составляет -78 сантиметров над уровнем гидропоста (за последние сутки вода прибыла на 1 сантиметр). По словам эколога Ирины Гавриной, обмеление Туры связано с перекрытыми в Свердловской области стоков реки. По ее словам, распространена версия с тем, что власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса.
В тоже время доктор сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин считает, что основная проблема падения уровня воды — засуха и бездействие местных властей.
По мнению доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, данная ситуация исправима в случае, если предстоящая зима будет богата на осадки.
«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание талых вод до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — отметила эксперт.
Тюменские таксисты начали все чаще отказываться от поездок за пассажирам в аэропорта Рощино. В связи с этим, агрегатор такси начал принимать меры и стал блокировать за отказы.
По словам владельца одного из таксопарков, если водитель часто отказывался брать заказы из аэропорта Рощино, то ему могут полностью закрыть доступ к рабочей программе «Яндекс.Go». Фактически, это можно смело приравнять к увольнению, поскольку бан в таком случае «прилетает» навсегда.
В Тюменской области за последние несколько месяцев существенно выросли цены на яйца, мясные продукты и бананы.
С начала года стоимость яиц в среднем увеличилась от 9 до 38 рублей. К примеру, если в январе цена десятка яиц 1 категории составляла 77 рублей, то сегодня уже 86-115 рублей. Стоимость отборных и вовсе достигла почти 120 рублей за десяток.
Как пояснили «Нашему Городу» в отделе розничных продаж птицефабрики «Пышминская», рост цен обусловлен рядом факторов — рост цен на топливо привел к увеличению трат на транспортные расходы. Также подорожали корма для птицы, упаковка (сырье).
Также значительно увеличилась стоимость мяса говядины — в среднем килограмм мякоти говядины в тюменских гипермаркетах сегодня продают от 700 рублей за килограмм. По акции можно найти мясо за 619-649 рублей.
В целом, в регионе подорожали все виды мяса, в том числе птицы. Свинина стала стоит дороже более чем на 15 рублей по сравнению с началом года (порядка 433 рублей за килограмм), стоимость килограмма баранины и вовсе увеличилась на 164 рубля — сегодня килограмм этого мяса на кости можно купить не менее чем за 753 рубля. Мякоть баранины стоит от 800 до 1500 рублей за килограмм.
Рост цен на мясо отмечен во всех регионах России. Животноводы объясняют подорожание ростом стоимости проведения профилактических мероприятий по заболеваемости скота и птицы и повышением издержек на энергоресурсы, зарплату сотрудникам, закупку импортных кормов и запчастей для производства.
Что касается фруктов, то в магазинах стоимость бананов взлетела до 150 рублей за килограмм. На данный момент ключевым поставщиком бананов на российский рынок является Эквадор, который обеспечивает до 96% импорта. Ассоциация маркетинга и экспорта бананов в своем Telegram-канале ранее писала, что урожай в Эквадоре в этом сезоне гораздо хуже, чем за последние три года. Отсюда и следует рост цен на экзотический фрукт.
Однако, сегодня бананы остаются одними из самых дешевых фруктов. К примеру, килограмм апельсинов стоит почти 200 рублей, а мандарины стоят еще дороже. Стоимость груш также уже достигает 200 и более рублей за килограмм. Яблоки, выращенных в России, пока можно найти по цене от 97 до 170 рублей за килограмм.