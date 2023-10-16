Сенатор от Югры раскритиковал тюменского активиста из-за жалобы на губернатора

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Исаков назвал активиста «врагом народа» и отметил, что последний не способен даже «палец о палец не ударить в поддержку наших парней».
«Вырывание слов из контекста — все, на что способны жалкие кляузники, у которых осенью, как известно, случаются обострения. Вот и сейчас какой-то директор „Центра общественного контроля ‚Оберег‘“, по совместительству начинающий журналист „Парк72“ Юрий Рябцев написал на губернатора Югры Наталью Комарову заявление в полицию о „дискредитации“ вооруженных сил России. Наш Губернатор Югры Наталья Комарова — пример всем гражданам России, а не только югорчанам», — заявил Исаков.
По его словам глава ХМАО регулярно лично приезжает на Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы из первых уст узнать, в чём нуждаются мирные граждане и наши воины. Кроме того, она делает все для фронта и Победы, в том числе оперативно оказывает помощь семьям военнослужащих.
Ранее «Наш Город» писал, что общественник Юрий Рябцев направил заявление в полицию с просьбой привлечь к административной ответственности губернатора Югры Наталью Комарову. В ее ответах на вопросы жителей Нижневартовска активист усмотрел дискредитирующую российскую армию заявления.