Сенатор от Югры раскритиковал тюменского активиста из-за жалобы на губернатора

По его словам глава ХМАО регулярно лично приезжает на Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы из первых уст узнать, в чём нуждаются мирные граждане и наши воины. Кроме того, она делает все для фронта и Победы, в том числе оперативно оказывает помощь семьям военнослужащих.