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Военкоматы ХМАО вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО

Военкоматы ХМАО вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО

21 октября 2023, 03:52
Фото: 1MI
Военкоматы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ищут в Тюменской области добровольцев для участия в специальной военной операции через социальные сети. В городских пабликах появились объявления с приглашением на службу по контракту.
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Зона сво
«Предлагают тюменцам подписать контракт в одном из военкоматов Ханты-Мансийского автономного округа. Обещают, что в таком случае добровольцы смогут получить больше денег, чем в Тюмени», — рассказал Ура.Ру источник.

Единовременная выплата для контрактников в Югре составляет 595 тысяч рублей, тогда как в Тюменской области ее размер 295 тысяч рублей. Бойцов, готовых отправиться на службу в зону боевых действий, обещают обеспечить необходимой экипировкой.

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Ранее «Наш Город» писал, что объявления о наборе контрактников в тюменских группах в соцсети ВКонтакте также публикуют московские комиссариаты. Тюменцам обещают доход за первый месяц с обучением в размере 560 тысяч рублей и ежемесячные выплаты от 329 тысяч рублей.

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