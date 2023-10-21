Военкоматы ХМАО вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
«Предлагают тюменцам подписать контракт в одном из военкоматов Ханты-Мансийского автономного округа. Обещают, что в таком случае добровольцы смогут получить больше денег, чем в Тюмени», — рассказал Ура.Ру источник.
Единовременная выплата для контрактников в Югре составляет 595 тысяч рублей, тогда как в Тюменской области ее размер 295 тысяч рублей. Бойцов, готовых отправиться на службу в зону боевых действий, обещают обеспечить необходимой экипировкой.
Ранее «Наш Город» писал, что объявления о наборе контрактников в тюменских группах в соцсети ВКонтакте также публикуют московские комиссариаты. Тюменцам обещают доход за первый месяц с обучением в размере 560 тысяч рублей и ежемесячные выплаты от 329 тысяч рублей.