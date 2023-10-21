Военкоматы ХМАО вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО

Ранее «Наш Город» писал, что объявления о наборе контрактников в тюменских группах в соцсети ВКонтакте также публикуют московские комиссариаты. Тюменцам обещают доход за первый месяц с обучением в размере 560 тысяч рублей и ежемесячные выплаты от 329 тысяч рублей.