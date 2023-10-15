Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову

Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись мелками на асфальте «Нет *». Девушка пояснила в суде, что данное предложение расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку данная рыба вызывает у нее неприязнь из-за резкого запаха. А знак «пацифик» она нарисовала, потому что знак ей нравится, а что означает она не знает.