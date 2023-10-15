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Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову

Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову

15 октября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталью Комарову. Активист обвинил главу соседнего региона дискредитации российской армии.

Причиной обвинения стало заявление губернатора на встрече с жителями Нижневартовска о том, что власти не были готовы к СВО. Такой ответ прозвучал на вопрос супруги участника спецоперации об обеспечении бойцов снаряжением.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать», — заявила Комарова.

По словам Юрия Рябцева, высказывание Натальи Комаровой дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации, а также «содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил».

«Указанные факты являются достаточным и исчерпывающим поводом и основаниями для возбуждении дела об административном правонарушении и привлечение ее к административной ответственности, что подтверждает сложившаяся судебная практика РФ по данной категории дел», — отметил Рябцев в заявлении на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, поданном 14 октября.

Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись мелками на асфальте «Нет *». Девушка пояснила в суде, что данное предложение расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку данная рыба вызывает у нее неприязнь из-за резкого запаха. А знак «пацифик» она нарисовала, потому что знак ей нравится, а что означает она не знает.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Наталья Комарова#Юрий Рябцев#Дискредитация ВС РФ
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