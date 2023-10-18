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Эту меру можно приравнять к увольнению

«Яндекс. GO» начал блокировать тюменских таксистов

18 октября 2023, 04:58
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Эту меру можно приравнять к увольнению
Таксисты в Тюмени часто отказываются забирать пассажиров из аэропорта Рощино. В связи с этим, агрегатор такси начал принимать меры.

Агрегатор «Яндекс.GO» начал блокировку тюменских таксистов за отказы в перевозке пассажиров. Водители перестали принимать заказы, в которых пунктом отправления указан аэропорт Рощино.

«Если водитель часто отказывался брать заказы из аэропорта Рощино, то ему могут полностью закрыть доступ к рабочей программе „Яндекс.Go“. Фактически, это можно смело приравнять к увольнению, поскольку бан в таком случае „прилетает“ навсегда», — рассказал владелец одного из местных таксопарков изданию «URA.ru».
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Он отметил, что водители отказываются ехать в аэропорт Рощино по разным причинам. Например, таксист в момент заказа может находиться в другой части города, а проезжать лишние километры ему не с руки, так как дополнительные расходы на бензин компенсировать никто не будет.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени в срочном порядке добавили автобусы на девяти маршрутах. Решение было принято чиновниками по результатам мониторинга.

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