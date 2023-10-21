Теперь только по праздникам? В Тюмени подорожала говядина

В целом, в регионе подорожали все виды мяса, в том числе птицы. Свинина стала стоит дороже более чем на 15 рублей по сравнению с началом года (порядка 433 рублей за килограмм), стоимость килограмма баранины и вовсе увеличи164 рубля — сегодня килограмм этого мяса на кости можно купить не менее чем за 753 рубля. Мякоть баранины стоит от 800 до 1500 рублей за килограмм.