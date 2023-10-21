Теперь только по праздникам? В Тюмени подорожала говядина

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
При этом мякоть мраморной говядины (которая считается более нежной) дешевле, чем за 1000 рублей за килограмм, найти сложно.
По информации Росстата, говядина на кости стоит в тюменских магазинах в пределах 534 рублей за килограмм. За последнюю неделю цена выросла почти на 1 рубль. Правда, по сравнению с январем 2023 года понизилась на 5 рублей.
В целом, в регионе подорожали все виды мяса, в том числе птицы. Свинина стала стоит дороже более чем на 15 рублей по сравнению с началом года (порядка 433 рублей за килограмм), стоимость килограмма баранины и вовсе увеличи164 рубля — сегодня килограмм этого мяса на кости можно купить не менее чем за 753 рубля. Мякоть баранины стоит от 800 до 1500 рублей за килограмм.
Заметим, что рост цен на мясо отмечен во всех регионах России. Животноводы объясняют подорожание ростом стоимости проведения профилактических мероприятий по заболеваемости скота и птицы и повышением издержек на энергоресурсы, зарплату сотрудникам, закупку импортных кормов и запчастей для производства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. Если в январе цена десятка яиц категории С1 составляла 77 рублей, то сегодня 86-115 рублей. Также в регионе существенно подорожали бананы — экзотические фрукты продают уже по 150 рублей за килограмм. По прогнозам аналитиков, рост цен на бананы может продолжиться из-за низкой урожайности данных фруктов в этом году.