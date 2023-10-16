«Дело на контроле Кремля»: полиция ответила на обвинение Комаровой в дискредитации ВС

Сегодня тюменскому общественнику Юрию Рябцеву позвонили из УМВД России по Тюменской области, чтобы получить объяснения после его заявления на губернатора ХМАО Наталью Комарову. Напомним, что причиной обвинения стал ответ женщины на встрече с жителями Нижневартовска, в ходе которого на сказала; «мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна».