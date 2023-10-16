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Тюменская полиция ответила на обвинение Комаровой в дискредитации ВС РФ.

«Дело на контроле Кремля»: полиция ответила на обвинение Комаровой в дискредитации ВС

16 октября 2023, 16:16
Фото: nashgorod.ru
Тюменская полиция ответила на обвинение Комаровой в дискредитации ВС РФ.

Тюменская полиция ответила на обвинение Комаровой в дискредитации ВС

УМВД России по Тюменской области зарегистрировало обращение тюменского общественника, обвинившего губернатора ХМАО Наталью Комарову в дискредитации ВС РФ. Сейчас правоохранители будут проводить проверку, после чего примут соответствующее решение.
Сюжет
ХМАО

Сегодня тюменскому общественнику Юрию Рябцеву позвонили из УМВД России по Тюменской области, чтобы получить объяснения после его заявления на губернатора ХМАО Наталью Комарову. Напомним, что причиной обвинения стал ответ женщины на встрече с жителями Нижневартовска, в ходе которого на сказала; «мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна».

«Я сейчас не в Тюмени, но, как я понял, ситуация находится на контроле Кремля», — рассказал «Нашему городу» Рябцев.

Сейчас правоохранители будут разбираться, являются ли слова Комаровой поводом для возбуждения административного дела. Вероятно, для этого придется провести лингвистическую экспертизу, которая однозначно сможет дать ответ на этот вопрос.

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Ранее «Наш город» делился с читателями интервью с Юрием Рябцевым, в ходе которого он рассказал, зачем написал донос на Комарову и какие действий от властей и правоохранителей он ожидает.

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