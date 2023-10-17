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Представителей Минобороны заметили в тюменской колонии

В Тюменской области вербуют заключенных для СВО

17 октября 2023, 05:01
Фото: 1MI

Представителей Минобороны заметили в тюменской колонии

В Тюменской области представители Минобороны вербуют осужденных для участие в специальной военной операции. В конце минувшей недели военные посетили исправительную колонию № 4.

В начале октября представители Министерства обороны побывали также в других исправительных учреждениях юга Тюменской области. По словам источников, несколько недель назад автозаки к заключенными были замечены в аэропорту Рощино. Осужденных вывозили группами по 30-40 человек и отправляли из аэропорта спецбортом. Всего было вывезено порядка 300 осужденных.

«Многих не берут по некоторому перечню статей. Это касается распространения наркотиков (статья 228 Уголовного кодекса РФ). Именно распространение, а не употребление или хранение. Также определенные части статьи по насильственным действиям сексуального характера», — сообщил инсайдер 72.RU.
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По мнению тюменского общественника Юрия Рябцева, не исключено, что Минобороны набирает заключенных для участие в СВО. По его словам, в УФСИН закрыты данные о числе осужденных в колониях. В настоящее время правозащитник уже подал обращение в суд на УФСИН с целью добиться раскрытия данных.

Заметим, что Минобороны России набирает не только заключенных для участия в СВО. На днях в тюменском паблике появилось объявление от московского военкомата о наборе военнослужащих по контракту среди Тюменской области. При этом за службу предлагаются привлекательные зарплаты.

«Набор военнослужащих по контракту. Высокая оплата. Полное обеспечение. Обучение оплачивается, официальное трудоустройство. Доход за первый месяц с обучением — 560 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 329 тысяч рублей», — сказано в объявлении.

Указано, что контракт заключается в Минобороны РФ, каждые полгода военным будут предоставлять отпуск с оплачиваемой дорогой. Также в объявлении отмечено, что опыт службы в армии не обязателен, на службу готовы принять в том числе жителей региона с судимостью.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменец Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году, записался добровольцев на СВО. Однако в отправке на фронт ему было отказано, также как и годом ранее.

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