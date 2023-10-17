В Тюменской области вербуют заключенных для СВО

В начале октября представители Министерства обороны побывали также в других исправительных учреждениях юга Тюменской области. По словам источников, несколько недель назад автозаки к заключенными были замечены в аэропорту Рощино. Осужденных вывозили группами по 30-40 человек и отправляли из аэропорта спецбортом. Всего было вывезено порядка 300 осужденных.