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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Тюменский общественник раскрыл тайны своего заявления на главу ХМАО.

«Скоро уйдет с должности»: тюменский общественник объяснил заявление на главу ХМАО

16 октября 2023, 09:47
Фото: nashgorod.ru
Тюменский общественник раскрыл тайны своего заявления на главу ХМАО.

Тюменский общественник раскрыл тайны своего заявления на главу ХМАО

Тюменский общественник Юрий Рябцев дал эксклюзивное интервью «Нашему городу». Он рассказал об истинных мотивах своего заявления и о том, какая судьба теперь может ждать губернатора ХМАО Наталью Комарову после обвинения в дискредитации ВС РФ.

В чем тюменский общественник обвинил губернатора ХМАО Наталью Комарову?

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Наталью Комарову за дискредитацию российской армии. Причиной обвинения стал ответ Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир», — заявила Комарова.

Юридически подкованный Рябцев сразу усмотрел в этом высказывании намек на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, а также «публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил».

— Почему вы решили написать заявление на Наталью Комарову? Дело в личной неприязни или аналогичный ответ получил бы любой губернатор, высказавшийся аналогичным образом?

— Хочу отметить, что тут не идет речи о «битве с Комаровой», как это многие называют. Здесь поставлен вопрос о привлечении к ответственности, как и многих других наших рядовых граждан. Закон один для всех, все несут ответственность за употребление этого слова, почему в случае с губернатором должно быть иначе? Я считаю, что она должна ответить, как все, кто за употребление слова ***** получил наказание по соответствующей статье.

— Как вы думаете, какой будет реакция правоохранителей на ваше заявление? Считаете Комарову действительно привлекут к ответственности, как и других, осужденных за произнесение слова ***** или надписи на асфальте, как было с тюменкой Алисой, осужденной за ту самую «рыбную надпись»? Или же губернатора поймет и простят?

— Как показывает практика, реакция точно у правоохранителей возникнет. Она уже имеет место быть. Сейчас это высказывание, вылетевшее из уст Комаровой, уже у всех на устах и это будет преследовать ее долго. В любом случае публичное освещение этот инцидент уже получил, я считаю, что это сигнал из администрации президента, это предостережение всем губернаторам. Эффект я уже вижу, главы регионов уже упали назад. Но также вполне возможно, что наши представители правоохранительных органов найдет какую-либо лазейку по поводу того, что губернатор обладает иммунитетом от привлечения к административной ответственности и поэтому ее не привлекут. Но мы посмотрим, как они это отразят, все-таки губернатор — высшее должностное лицо.

— А могут ли Комарову теперь вовсе снять с должности?

— Опять же, если исходить из нашей практики, то таких эпизодов было достаточно мало, чтобы Путин прямо брал и снимал с должности губернатора. Вполне возможно ее пожурят, но оставят при должности, а чуть позже, под каким-либо благовидным предлогом ее уберут. Вполне вероятно, что через несколько месяцев ее по такой схеме отправят на пенсию, ей ведь уже 67 лет. Но я также не удивлюсь, если она через пару месяцев окажется на другой работе.

— А могут ли Комарову попросить извиниться публично? Поможет ли это сгладить этот обострившийся конфликт?

— Очень сомневаюсь.Со временем прихода к власти Путина, руководство страны поддерживает ориентир на стабильность. В связи с этим первым лицам нужно держать лицо и создавать впечатление того, что власть не совершает ошибок. Поэтому я не думаю, что такой сценарий возможен.

— А если правоохранители откажут в возбуждении дела, то вы пойдете дальше или вам хватило общественного резонанса?

— Сейчас мое заявление будут рассматривать 2-3 дня, так что скоро мы узнаем о результате. Но после этого, даже в случае отказа, мне будут должны предоставить мотивированное решение, где объяснят, почему в словах Комаровой нет признаков противоправного деяния. думаю, что после получения этого документа, я буду обжаловать отказ. Планирую всерьез заняться этим опросом.

— А как вы отнеслись к тому, что сейчас многие яростно критикуют вас, называя «кляузником», обвиняя в том, что вы вырвали слова из контекста?

Это все, по большей части, административный ресурс. Я не отношусь к этому так серьезно. Для меня самое главное, что началось публичное обсуждение. И граждане уже не боятся открыто употреблять то самое слово. Если кому-то можно в стране, где закон для всех един, то значит и всем можно, верно? Моя цель — добиться справедливости, я хочу, чтобы закон действовал для всех одинаково, несмотря на почести. Так что пусть люди говорят то, что думают и смело высказывают свое мнение, так и должно быть.

Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову
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