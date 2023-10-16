«Скоро уйдет с должности»: тюменский общественник объяснил заявление на главу ХМАО

— Как показывает практика, реакция точно у правоохранителей возникнет. Она уже имеет место быть. Сейчас это высказывание, вылетевшее из уст Комаровой, уже у всех на устах и это будет преследовать ее долго. В любом случае публичное освещение этот инцидент уже получил, я считаю, что это сигнал из администрации президента, это предостережение всем губернаторам. Эффект я уже вижу, главы регионов уже упали назад. Но также вполне возможно, что наши представители правоохранительных органов найдет какую-либо лазейку по поводу того, что губернатор обладает иммунитетом от привлечения к административной ответственности и поэтому ее не привлекут. Но мы посмотрим, как они это отразят, все-таки губернатор — высшее должностное лицо.