«Скоро уйдет с должности»: тюменский общественник объяснил заявление на главу ХМАО

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Наталью Комарову за дискредитацию российской армии. Причиной обвинения стал ответ Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска.
«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир», — заявила Комарова.
Юридически подкованный Рябцев сразу усмотрел в этом высказывании намек на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, а также «публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил».
— Почему вы решили написать заявление на Наталью Комарову? Дело в личной неприязни или аналогичный ответ получил бы любой губернатор, высказавшийся аналогичным образом?
— Хочу отметить, что тут не идет речи о «битве с Комаровой», как это многие называют. Здесь поставлен вопрос о привлечении к ответственности, как и многих других наших рядовых граждан. Закон один для всех, все несут ответственность за употребление этого слова, почему в случае с губернатором должно быть иначе? Я считаю, что она должна ответить, как все, кто за употребление слова ***** получил наказание по соответствующей статье.
— Как вы думаете, какой будет реакция правоохранителей на ваше заявление? Считаете Комарову действительно привлекут к ответственности, как и других, осужденных за произнесение слова ***** или надписи на асфальте, как было с тюменкой Алисой, осужденной за ту самую «рыбную надпись»? Или же губернатора поймет и простят?
— Как показывает практика, реакция точно у правоохранителей возникнет. Она уже имеет место быть. Сейчас это высказывание, вылетевшее из уст Комаровой, уже у всех на устах и это будет преследовать ее долго. В любом случае публичное освещение этот инцидент уже получил, я считаю, что это сигнал из администрации президента, это предостережение всем губернаторам. Эффект я уже вижу, главы регионов уже упали назад. Но также вполне возможно, что наши представители правоохранительных органов найдет какую-либо лазейку по поводу того, что губернатор обладает иммунитетом от привлечения к административной ответственности и поэтому ее не привлекут. Но мы посмотрим, как они это отразят, все-таки губернатор — высшее должностное лицо.
— А могут ли Комарову теперь вовсе снять с должности?
— Опять же, если исходить из нашей практики, то таких эпизодов было достаточно мало, чтобы Путин прямо брал и снимал с должности губернатора. Вполне возможно ее пожурят, но оставят при должности, а чуть позже, под каким-либо благовидным предлогом ее уберут. Вполне вероятно, что через несколько месяцев ее по такой схеме отправят на пенсию, ей ведь уже 67 лет. Но я также не удивлюсь, если она через пару месяцев окажется на другой работе.
— А могут ли Комарову попросить извиниться публично? Поможет ли это сгладить этот обострившийся конфликт?
— Очень сомневаюсь.Со временем прихода к власти Путина, руководство страны поддерживает ориентир на стабильность. В связи с этим первым лицам нужно держать лицо и создавать впечатление того, что власть не совершает ошибок. Поэтому я не думаю, что такой сценарий возможен.
— А если правоохранители откажут в возбуждении дела, то вы пойдете дальше или вам хватило общественного резонанса?
— Сейчас мое заявление будут рассматривать 2-3 дня, так что скоро мы узнаем о результате. Но после этого, даже в случае отказа, мне будут должны предоставить мотивированное решение, где объяснят, почему в словах Комаровой нет признаков противоправного деяния. думаю, что после получения этого документа, я буду обжаловать отказ. Планирую всерьез заняться этим опросом.
— А как вы отнеслись к тому, что сейчас многие яростно критикуют вас, называя «кляузником», обвиняя в том, что вы вырвали слова из контекста?
— Это все, по большей части, административный ресурс. Я не отношусь к этому так серьезно. Для меня самое главное, что началось публичное обсуждение. И граждане уже не боятся открыто употреблять то самое слово. Если кому-то можно в стране, где закон для всех един, то значит и всем можно, верно? Моя цель — добиться справедливости, я хочу, чтобы закон действовал для всех одинаково, несмотря на почести. Так что пусть люди говорят то, что думают и смело высказывают свое мнение, так и должно быть.
«Наш город» продолжил сделать за развитием «дела Комаровой».