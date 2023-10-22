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Published Сегодня, 05:42

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Цена на топливо на тюменских заправках изменилась почти на восемь рублей

В Тюмени стоимость топлива выросла на 7 рублей

22 октября 2023, 05:42
Фото: 1MI

Цена на топливо на тюменских заправках изменилась почти на восемь рублей

В Тюменской области подешевело топливо. Стоимость дизельного топлива снизилась за последнюю неделю на 49 копеек — до 63,09 рублей, литр АИ-92 подешевел на 89 копеек — до 49,37 рублей.

По данным fuelprices.ru, литр бензина марки АИ-95 сегодня на тюменских автозаправках стоит 54,28 рубля, что дешевле на 1,13 рублей по сравнению с предыдущей неделей, стоимость АИ-98 не изменилась — 67,18 рублей.

В целом за последние три месяца рост цен на топливо в Тюменской области составил от 1,24 до 4,20 рублей. За три года цена на дизельное топливо выросла на 14,73 рубля, АИ-92 подорожал на 7,40 рублей, АИ-95 — 7,78 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 14,09 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после введения правительством России запрета на экспорт бензина стоимость топлива выросла более чем на 1 рубль. После роста цен ФАС обязала тюменские заправки снизить цены на бензин с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты.

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