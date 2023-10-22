В Тюмени стоимость топлива выросла на 7 рублей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По данным fuelprices.ru, литр бензина марки АИ-95 сегодня на тюменских автозаправках стоит 54,28 рубля, что дешевле на 1,13 рублей по сравнению с предыдущей неделей, стоимость АИ-98 не изменилась — 67,18 рублей.
В целом за последние три месяца рост цен на топливо в Тюменской области составил от 1,24 до 4,20 рублей. За три года цена на дизельное топливо выросла на 14,73 рубля, АИ-92 подорожал на 7,40 рублей, АИ-95 — 7,78 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 14,09 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после введения правительством России запрета на экспорт бензина стоимость топлива выросла более чем на 1 рубль. После роста цен ФАС обязала тюменские заправки снизить цены на бензин с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты.