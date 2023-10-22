В Тюмени стоимость топлива выросла на 7 рублей

В целом за последние три месяца рост цен на топливо в Тюменской области составил от 1,24 до 4,20 рублей. За три года цена на дизельное топливо выросла на 14,73 рубля, АИ-92 подорожал на 7,40 рублей, АИ-95 — 7,78 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 14,09 рублей.