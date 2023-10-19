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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей.

В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. В чем причина?

19 октября 2023, 07:33
Фото: 1MI

В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей.

В Тюменской области подорожали яйца. С начала года стоимость яиц в средней увеличилась от 9 до 38 рублей. К примеру, если в январе цена десятка яиц 1 категории составлялась 77 рублей, то сегодня уже 86-115 рублей. Стоимость отборных и вовсе достигла почти 120 рублей за десяток.

Летом в тюменских магазинах можно было и вовсе найти яйца по цене 60 рублей за десяток (категория С 2), однако сегодня самые дешевые стоят не менее 74 рублей.

Как пояснили «Нашему Городу» в отделе розничных продаж птицефабрики «Пышминская», рост цен обусловлен рядом факторов.

«Из-за подорожания топлива выросли расходы на транспортные услуги. Кроме того, подорожала упаковка — если раньше сырье для ее производства стоило 10 рублей, то сегодня уже 15. Кроме того, увеличились цены на корм для птицы. И этом несмотря на то, что на „Пышминской“ птицефабрике используют корма отечественного производства. Все это в совокупности сказалось на итоговой стоимости яиц для потребителя», — пояснили в отделе розничных продаж.

Между тем, по данным Росстата, стоимость яиц в Тюменской области с начала года, напротив, снизилась — на 84 копейки. Сегодня, по информации ведомства, этот продукт стоит в магазинах 91 рубль. За последнюю неделю в Тюменской области яйца подорожали на 1 рубль 3 копейки. По прогнозам аналитиков, до конца месяца стоимость яиц может вырасти еще на 1,5%.

В целом по России за последнюю неделю рост цен на яйца составил около 3%. В некоторых регионах страны стоимость яиц за год выросла на 23%. В Хакасии, к примеру, в сентябре и вовсе цены на яйца взлетели в два раза. В настоящее время там причину подорожания яиц выясняет управление федеральной антимонопольной службы.

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Ранее «Наш Город» писал, что российские рестораторы заявили о дефиците куриного мяса. О нехватке мяса птицы сообщили в сети ресторанов быстрого питания Rostic`s и KFC. В Тюмени в меню заведения отсутствуют лишь новинка «Пара со скидкой Боксмастера Чиз» и большой баскет «Все сразу».

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