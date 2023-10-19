В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. В чем причина?

Между тем, по данным Росстата, стоимость яиц в Тюменской области с начала года, напротив, снизилась — на 84 копейки. Сегодня, по информации ведомства, этот продукт стоит в магазинах 91 рубль. За последнюю неделю в Тюменской области яйца подорожали на 1 рубль 3 копейки. По прогнозам аналитиков, до конца месяца стоимость яиц может вырасти еще на 1,5%.