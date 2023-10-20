«Их никто не покупает, лежат и гниют». В Тюмени взлетели цены на бананы. ФОТО

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Но по прогнозам экспертов, рост может продолжиться из-за низкой урожайности бананов в этом году, которая привела к увеличению оптовых цен. Негативно сказались на стоимости также ослабление курса рубля и изменения в логистике.
Сегодня ключевым поставщиком бананов на российский рынок является Эквадор, который обеспечивает до 96% импорта. Незначительные объемы поставок бананов приходятся на Гватемалу, Колумбию и другие страны, рассказали в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
Ассоциация маркетинга и экспорта бананов в своем Telegram-канале ранее писала, что урожай в Эквадоре в этом сезоне гораздо хуже, чем за последние три года. «Экспорт эквадорских бананов с января по февраль 2023 года составил 66,8 млн коробок, что почти на 0,5% ниже, чем за аналогичный период 2022 года», — сообщала Ассоциация.
Наибольшая цена за килограмм экзотического фрукта была обнаружена на полках в розничной сети «Монетка» — 149.99 рублей/кг.
В сети магазинов «Магнит у дома» за килограмм бананов придется отдать 125.99 рублей.
«Раньше они стоили не более 100 рублей за кило, сейчас же цены „космические“. Почти никто их не покупает, и они лежат и гниют», — сетует Зинаида, постоянный покупатель магазина у дома.
В «Ашане» килограмм бананов стоит 176.97 рублей за килограмм, но магазин предлагает покупателем приобрести их со скидкой в 37% — за 109.97 рублей за килограмм.
Самая приятная цена за килограмм экзотического фрукта в «Ленте». Здесь бананы стоят 99.99 рублей за килограмм.
«Оптовые цены на бананы сейчас имеют тенденцию к укреплению. Средние оптовые цены сегодня находятся на уровне 88,4 руб/кг, рост за неделю составляет 4%. За месяц цены на бананы в опте выросли на 17,6%. Розничные цены на бананы тоже растут. Средние розничные цены сегодня находятся на уровне 140,4 руб/кг, что на 2,5% выше недели ранее и на 14,8% выше месяца ранее», — рассказал зампред Правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Несмотря на резкое подорожание, бананы остаются одними из самых дешевых, а значит доступных фруктов. К примеру, килограмм апельсинов стоит почти 200 рублей, а мандаринов — еще выше. Да что говорить, стоимость яблок, выращенных в России, колеблется от 97 до 170 рублей за килограмм.