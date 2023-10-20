nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Цены на бананы в Тюмени растут

«Их никто не покупает, лежат и гниют». В Тюмени взлетели цены на бананы. ФОТО

20 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Цены на бананы в Тюмени растут

В Тюмени взлетели цены на бананы — уже 150 рублей за килограмм

В розничных магазинах Тюмени поднимаются цены на бананы. Сейчас их стоимость колеблется на отметке 100−150 рублей за килограмм.

Но по прогнозам экспертов, рост может продолжиться из-за низкой урожайности бананов в этом году, которая привела к увеличению оптовых цен. Негативно сказались на стоимости также ослабление курса рубля и изменения в логистике.

Сегодня ключевым поставщиком бананов на российский рынок является Эквадор, который обеспечивает до 96% импорта. Незначительные объемы поставок бананов приходятся на Гватемалу, Колумбию и другие страны, рассказали в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

В Тюмени до конца октября подорожает курятина и яйца
Узнать подробнее

Ассоциация маркетинга и экспорта бананов в своем Telegram-канале ранее писала, что урожай в Эквадоре в этом сезоне гораздо хуже, чем за последние три года. «Экспорт эквадорских бананов с января по февраль 2023 года составил 66,8 млн коробок, что почти на 0,5% ниже, чем за аналогичный период 2022 года», — сообщала Ассоциация.

Готовы ли вы покупать бананы по цене в 150 руб./кг?

Что с ценами в тюменских магазинах?

Наибольшая цена за килограмм экзотического фрукта была обнаружена на полках в розничной сети «Монетка» — 149.99 рублей/кг.

В "Монетке" бананы стоят 149.99 рублей/кгВ "Монетке" бананы стоят 149.99 рублей/кг
В "Монетке" бананы стоят 149.99 рублей/кг
Фото: Валерия Карелина / 1MI

В сети магазинов «Магнит у дома» за килограмм бананов придется отдать 125.99 рублей.

В "Магните" цена на бананы меньше, но ненамного - 125.99 рублейВ "Магните" цена на бананы меньше, но ненамного - 125.99 рублей
В "Магните" цена на бананы меньше, но ненамного - 125.99 рублей
Фото: Валерия Карелина / 1MI
«Раньше они стоили не более 100 рублей за кило, сейчас же цены „космические“. Почти никто их не покупает, и они лежат и гниют», — сетует Зинаида, постоянный покупатель магазина у дома.

В «Ашане» килограмм бананов стоит 176.97 рублей за килограмм, но магазин предлагает покупателем приобрести их со скидкой в 37% — за 109.97 рублей за килограмм.

В "Ашане" бананы стоят 109.97 рублей за килограммВ "Ашане" бананы стоят 109.97 рублей за килограмм
В "Ашане" бананы стоят 109.97 рублей за килограмм
Фото: Валерия Карелина / 1MI

Самая приятная цена за килограмм экзотического фрукта в «Ленте». Здесь бананы стоят 99.99 рублей за килограмм.

Самая низкая цена на бананы в Тюмени, найденная корреспондентом "Нашего города", 99.99 рублей за килограммСамая низкая цена на бананы в Тюмени, найденная корреспондентом "Нашего города", 99.99 рублей за килограмм
Самая низкая цена на бананы в Тюмени, найденная корреспондентом "Нашего города", 99.99 рублей за килограмм
Фото: Валерия Карелина / 1MI

Что с оптом?

«Оптовые цены на бананы сейчас имеют тенденцию к укреплению. Средние оптовые цены сегодня находятся на уровне 88,4 руб/кг, рост за неделю составляет 4%. За месяц цены на бананы в опте выросли на 17,6%. Розничные цены на бананы тоже растут. Средние розничные цены сегодня находятся на уровне 140,4 руб/кг, что на 2,5% выше недели ранее и на 14,8% выше месяца ранее», — рассказал зампред Правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Несмотря на резкое подорожание, бананы остаются одними из самых дешевых, а значит доступных фруктов. К примеру, килограмм апельсинов стоит почти 200 рублей, а мандаринов — еще выше. Да что говорить, стоимость яблок, выращенных в России, колеблется от 97 до 170 рублей за килограмм.

Как вы думаете, цена на бананы продолжит расти?
Читайте также:
В Тюмени взлетели цены на элитное жильеТюменские магазины подняли цены на зимнюю резину более чем на 2 тысячи рублейВ Тюмени цены на сахар взлетели более чем на 20%В ресторанах Тюмени резко взлетели цены на новогодние корпоративыЦены на верхнюю одежду в Тюменской области выросли более чем на 25 процентов
#Опросы#Тюмень#Лента#Ашан#Цена#Монетка#Валерия Карелина#Бананы
Подпишитесь
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Вчера, 06:01
«Проще не вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками
Вчера, 08:09
В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. В чем причина?
Вчера, 07:33
«Сделали агрессорами»: мамы детей, затравивших пятиклассника, рассказали свою версию
Вчера, 09:41
«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину
Вчера, 13:44
«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах
Вчера, 05:19