«Их никто не покупает, лежат и гниют». В Тюмени взлетели цены на бананы. ФОТО

Ассоциация маркетинга и экспорта бананов в своем Telegram-канале ранее писала, что урожай в Эквадоре в этом сезоне гораздо хуже, чем за последние три года. «Экспорт эквадорских бананов с января по февраль 2023 года составил 66,8 млн коробок, что почти на 0,5% ниже, чем за аналогичный период 2022 года», — сообщала Ассоциация.