Более 1000 домов решили снести власти Тюмени

В марте на Градостроительном форуме мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказывал о том, что город готовится к реализации 9 проектов по комплексному развитию территорий. На сегодняшний день администрация заключила уже 16 договоров о проведении КРТ. На этот год также запланированы торги по еще одной территории.