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Более 1000 домов решили снести власти Тюмени

Более 1000 домов решили снести власти Тюмени

20 октября 2023, 15:15
Фото: 1MI
Причиной такого решения стала реновация, на реализацию которой уйдет до 10 лет.

В марте на Градостроительном форуме мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказывал о том, что город готовится к реализации 9 проектов по комплексному развитию территорий. На сегодняшний день администрация заключила уже 16 договоров о проведении КРТ. На этот год также запланированы торги по еще одной территории.

Всего планируется снести 1174 здания, из которых 859 — частных, 179 — многоквартирных и 136 нежилых дома. В ходе реновации площадь введенного жилья должна превысить 1,5 миллиона кв. км.

По словам администрации города, застройщики должны будут создать высококачественную жилую среду, отвечающую всем потребностям современного человека.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Застройщики#Реновация#Жилье#КРТ#Частные дома#Дмитрий Балобанов
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