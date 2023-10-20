Более 1000 домов решили снести власти Тюмени

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В марте на Градостроительном форуме мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказывал о том, что город готовится к реализации 9 проектов по комплексному развитию территорий. На сегодняшний день администрация заключила уже 16 договоров о проведении КРТ. На этот год также запланированы торги по еще одной территории.
Всего планируется снести 1174 здания, из которых 859 — частных, 179 — многоквартирных и 136 нежилых дома. В ходе реновации площадь введенного жилья должна превысить 1,5 миллиона кв. км.
По словам администрации города, застройщики должны будут создать высококачественную жилую среду, отвечающую всем потребностям современного человека.