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Блогер Артемий Лебедев назвал хайпом донос тюменского общественника на главу ХМАО

Блогер Артемий Лебедев назвал хайпом донос тюменского общественника на главу ХМАО

18 октября 2023, 09:08
Фото: nashgorod.ru
Известный веб-дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем новостном обзоре обвинил тюменского общественника Юрия Рябцева в хайпе на оговорке губернатора Югры.
Фото: скрин с видео Артемия Лебедева

По его мнению, активист заявлением в полицию, в котором он обвинил Наталью Комарову в дискредитации российской армии, всего лишь хочет заработать себе очки, пишет NEFT.

«Есть какой-то очередной общественник-хайпожор из Тюмени — Юрий Рябцев, который строчит доносы. Он услышал, что глава ХМАО употребила в речи слово „война“, перевозбудился, и решил, что на этом можно каким-то образом заработать каких-то своих очков. Написал заявление в полицию, но, очевидно, будет послан *****. Потому что слово „война“ говорил даже Путин», — прокомментировал Лебедев.

Двумя днями ранее тюменского активиста за донос на югорского губернатора раскритиковал сенатор Эдуард Исаков, назвав того кляузником.

Напомним, Рябцева возмутило заявление Натальи Комаровой во время ее встречи с жителями Нижневартовска, когда она сказала, что власти не были готовы к СВО. Сейчас областная полиция уже проводит проверку.

#Общество#Наталья Комарова#Артемий Лебедев#Юрий Рябцев#СВО
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