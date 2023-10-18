Блогер Артемий Лебедев назвал хайпом донос тюменского общественника на главу ХМАО

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По его мнению, активист заявлением в полицию, в котором он обвинил Наталью Комарову в дискредитации российской армии, всего лишь хочет заработать себе очки, пишет NEFT.
«Есть какой-то очередной общественник-хайпожор из Тюмени — Юрий Рябцев, который строчит доносы. Он услышал, что глава ХМАО употребила в речи слово „война“, перевозбудился, и решил, что на этом можно каким-то образом заработать каких-то своих очков. Написал заявление в полицию, но, очевидно, будет послан *****. Потому что слово „война“ говорил даже Путин», — прокомментировал Лебедев.
Двумя днями ранее тюменского активиста за донос на югорского губернатора раскритиковал сенатор Эдуард Исаков, назвав того кляузником.
Напомним, Рябцева возмутило заявление Натальи Комаровой во время ее встречи с жителями Нижневартовска, когда она сказала, что власти не были готовы к СВО. Сейчас областная полиция уже проводит проверку.