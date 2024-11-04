Итоги недели: рост цен на «молочку», дефицитный бюджет и новые мошенничества

Posted 4 ноября, 12:11
Published 4 ноября, 12:11
Modified 4 ноября, 12:13
Updated 4 ноября, 12:13
Согласно опубликованному проекту основного финансового документа региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, дефицит будет сохранен до 2027 года.
Указано, что в 2025 году доходы бюджета составят 261,8 миллиарда рублей, расходы — 303 миллиарда, дефицит составит 41,2 миллиарда (ранее планировалось, что он не превысит 36,5 миллиарда). В 2026 году дефицит составит 40 миллиардов рублей (вместо 35,6 миллиарда), в 2027 году — 41,9 миллиарда рублей.
По итогам 2024 года дефицит бюджета Тюменской области достигнет 63,5 миллиарда рублей вместо ожидаемых ранее 35 миллиардов рублей.
В документе отмечено, что несмотря на существенный дефицит бюджета, в регионе будет продолжена практика поддержки экономики посредством предоставления налоговых льгот.
В частности, сохранят действие инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, а также льготы в отношении инвесторов, осуществляющих реализацию региональных инвестиционных проектов, заключивших специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности.
Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности предусмотрено расширение механизма применения инвестиционного налогового вычета держателями инвестиционных проектов Тюменской области посредством установления пониженной ставки, применяемой для расчета его предельной величины.
Продолжит действовать дополнительная налоговая поддержка организаций в сферах информационных технологий, телекоммуникаций и туризма, образования. Также будут сохранены льготы для малого бизнеса и т. д.
За прошедшие девять месяцев цены на молоко увеличились на 10-14 рублей. Сегодня в среднем литр пастеризованного молока с жирностью от 2,5% до 3,2% можно купить за 92 рубля и 62 копейки, а стерилизованное — за 113 рублей и 7 копеек.
Параллельно с ростом цен на молоко, увеличиваются и стоимость других молочных продуктов, в том числе сметану, творог, сыры и масло. С начала года цена за килограмм сметаны выросла на 37,62 рубля, достигнув отметки в 300 рублей, за творог пришлось заплатить на 24 рубля больше, теперь он стоит 425 рублей, а сыр подорожал почти на 37,5 рубля, до 961 рубля за килограмм.
В некоторых супермаркетах стоимость сливочного масла достигла 400 рублей за пачку из-за резкого роста цен и сообщений производителей о приостановке поставок в магазины. В некоторых торговых точках полки со сливочным маслом оказались пустыми. Кроме того, из продажи исчезло сливочное масло бренда «Простоквашино» — его нет ни в одном магазине (в том числе на маркетплейсах) из-за заморозки поставок компанией H&N.
Экономисты выделяют несколько главных причин роста цен на «молочку», среди них: инфляция, стоимость транспортировочных и упаковочных материалов, рост стоимости сырья и кормов, повышение затрат на производство.
Также одной из ключевых причин роста цен на молоко является неравновесие между спросом и предложением. В Тюменской области наблюдается увеличенный спрос на молочные продукты, при этом предложение молока не всегда успевает за растущими потребностями. По данным управления сельского хозяйства Тюменской области, производство молока в 2022 году увеличилось лишь на 3% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году на 5% в сравнению с 2022-м, однако этого не достаточно для удовлетворения полного спроса.
К тому же и у тюменских фермеров на фоне удорожания расходов не всё так гладко. За прошлый год количество фермерских хозяйств, занимающихся производством мяса, уменьшилось на 17% в данном районе. Это произошло из-за того, что доходы от животноводства оказались ниже расходов. По информации отдела сельскохозяйственного комплекса Тюменской области, в данный момент в регионе действует 64 частных фермы по производству мяса, в то время как в начале текущего года их было 74.
В домах в тюменском поселке Перевалово подключили электричество. 1 ноября свет появился в новой части села и в домах по улицам с 1-го по 7-й Линейные проезды.
В соответствии с нормативами, на каждый дом предусмотрено не более 15 кВт мощности. Поэтому для того, чтобы не перегружать сети для отопления домов жителям Перевалово рекомендуют использовать природный газ.
Следует отметить, что проблемы с электроснабжением являются лишь одной из проблем жителей села Перевалово. Дело в том, что у домов в населенном пункте забрали статус ИЖС. Теперь хозяева жилья борются за возвращение данного статуса — подписывают петицию, записывают видеообращение полпреду в УрФО Артему Жоге, готовят обращение на прямую линию президенту Путину.
Ранее мошенники искусно подделывали документы различных ведомств, вымогая у жертв средства. Сейчас они вышли на новый уровень и подделывают голоса людей.
Современные технологии позволяют вернуть к жизни даже голоса умерших, для этого нужно загрузить записи голоса человека в специальную программу, и он вновь будет говорить, причем сохраняя особенности своей речи. «Присвоить» программе можно голос любого человека.
По словам IT-специалиста Даниила Нечаева, злоумышленники сегодня используют не только аудио в своих схемах, но и фотографии и видео людей, с помощью которых можно создавать дипфейки и отправлять жертвам искусственно созданное видео, на котором знакомый человек будет требовать то, что нужно мошенникам.
«Условно, у нашего губернатора очень много фото и видео, а также записей с его голосом. По сути, любой человек может сгенерировать видео, на котором типо „Александр Моор“ будет говорить то, что нужно злоумышленнику», — объясняет Нечаев.
Для того, чтобы не попасться в такую технологичную ловушку достаточно позвонить человеку, который записал вам видео или голосовое сообщение. Если же это кто-то публичный, например, губернатор, то задумайтесь о том, зачем вам ему звонить или записывать видеообращение.
Тура в Тюмени сейчас глаз не радует. По реке уже можно пройти пешком, так как на некоторых участках образовались островки суши. Многих горожан такое зрелище пугает.
По оценке специалистов, уровень воды в Туре сейчас держится на уровне в -55 сантиметров. 26-го октября, по сообщениям Тюменского ЦГМС, уровень воды достигал -50 сантиметров. Напомним, что минимальный показатель уровня воды в Туре составляет -95 сантиметров, он был зарегистрирован в прошлом году.
«За минувшую неделю местами есть снижение, но незначительное. В целом ситуация уже ненормальная, реке не хватает питания», — указывает гидрограф Валерий Заруба.
По его мнению, в условиях низкой воды, было бы актуально провести работы по очистке дна от топляка, а также прочистке русла реки.
«Реку чистить нужно в любом случае. Отчасти, это поможет реке „почувствовать себя лучше“, к тому же может и подняться уровень воды», — считает Заруба.
Между тем, пока речи о работах по расчистке русла Туры не идет. Однако известно, что в ближайшие три года из бюджета Тюмени на содержание набережной потратят почти полмиллиарда рублей. Главное, чтобы в реке осталась вода.