Покупайте заранее: куда из Тюмени сегодня дешевле лететь?

Posted 4 ноября, 11:32
Published 4 ноября, 11:32
Modified 4 ноября, 11:35
Updated 4 ноября, 11:35
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, определенную роль сыграл и сезонный рост — в летнее время года из-за повышенного спроса стоимость авиабилетов традиционно увеличивается. В настоящее время отмечено снижение стоимости перелетов по сравнению с началом лета на 9,5%.
«Спрос на перелеты летом был высок, особенно на международные рейсы. В сентябре динамика изменилась: популярные летние направления начали терять актуальность, соответственно цены упали. В итоге самые дорогие билеты в третьем квартале наблюдались на рейсах в Турцию и страны Европы, а самые доступные — на маршрутах внутри страны», — пояснил специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия.
По словам Бодокии, при планировании поездок — лучше приобретать авиабилеты заранее. Особенно в преддверии праздников, в том числе новогодних, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в ноябре откроют прямые перелеты в Дубай. Первый борт в ОАЭ отправят 25 ноября.