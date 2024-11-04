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Posted 4 ноября, 11:32

Published 4 ноября, 11:32

Modified 4 ноября, 11:35

Updated 4 ноября, 11:35

Авиабилеты из Тюмени подорожали на треть

Покупайте заранее: куда из Тюмени сегодня дешевле лететь?

4 ноября 2024, 11:32
Фото: 1MI.

Авиабилеты из Тюмени подорожали на треть

С начала этого средняя стоимость авиабилетов увеличилась на 30% и достигла 9,9 тысячи рублей. Причиной роста цен стало повышение затрат авиакомпания на техобслуживание самолетов, лизинг, выросшие расходы на услуги аэропортов, рост цен на топливо.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, определенную роль сыграл и сезонный рост — в летнее время года из-за повышенного спроса стоимость авиабилетов традиционно увеличивается. В настоящее время отмечено снижение стоимости перелетов по сравнению с началом лета на 9,5%.

«Спрос на перелеты летом был высок, особенно на международные рейсы. В сентябре динамика изменилась: популярные летние направления начали терять актуальность, соответственно цены упали. В итоге самые дорогие билеты в третьем квартале наблюдались на рейсах в Турцию и страны Европы, а самые доступные — на маршрутах внутри страны», — пояснил специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия.

По словам Бодокии, при планировании поездок — лучше приобретать авиабилеты заранее. Особенно в преддверии праздников, в том числе новогодних, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в ноябре откроют прямые перелеты в Дубай. Первый борт в ОАЭ отправят 25 ноября.

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