Покупайте заранее: куда из Тюмени сегодня дешевле лететь?

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, определенную роль сыграл и сезонный рост — в летнее время года из-за повышенного спроса стоимость авиабилетов традиционно увеличивается. В настоящее время отмечено снижение стоимости перелетов по сравнению с началом лета на 9,5%.