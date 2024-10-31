Воруют голосом матери! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени

Еще один технологичный способ обмана. Так, некоторым тюменцам уже приходил сообщения от незнакомцев с вопросом «Это ты на фото?» и прикрепленным файлом. Однако, если жертва откроет этот файл, на её телефон установится приложение, через которое мошеннику станет доступно управление устройством, после этого злоумышленник без разрешения входит в банковские приложения, переводит деньги или оформляет кредиты. Пострадавший обнаружит финансовое преступление, когда уже будет слишком поздно — мошенник исчезнет со средствами, а пользователь останется без них.