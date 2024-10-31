Воруют голосом матери! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени

Posted 31 октября, 08:34
Published 31 октября, 08:34
Modified 31 октября, 08:36
Updated 31 октября, 08:36
Современные технологии позволяют вернуть к жизни даже голоса умерших, для этого нужно загрузить записи голоса человека в специальную программу, и он вновь будет говорить, причем сохраняя особенности своей речи. Однако эту систему используют не только для развлечений, но и для обмана, так как «присвоить» программе можно голос любого человека, об этом рассказал IT-специалист Даниил Нечаев.
«Нужно как можно больше записей с голосом желаемого человека. Так создают „ботов“, которые могут самостоятельно вести беседы, их даже можно наделить определенным характером. По сути, достаточно получить доступ к социальным сетям жертвы, которая активно использует голосовые сообщения, или поговорить с ней длительное время по телефону. И всё — голосом этого человека уже можно записывать новые голосовые сообщения или звонить новым жертвам», — рассказал специалист.
Также Нечаев говорит о том, что злоумышленники могут использовать фотографии и видео людей, опубликованных в сети, чтобы создавать дипфейки и отправлять жертвам искусственно созданное видео, на котором знакомый человек будет требовать то, что нужно мошенникам.
«Условно, у нашего губернатора очень много фото и видео, а также записей с его голосом. По сути, любой человек может сгенерировать видео, на котором типо „Александр Моор“ будет говорить то, что нужно злоумышленнику», — объясняет Нечаев.
Для того, чтобы не попасться в такую технологичную ловушку достаточно позвонить человеку, который записал вам видео или голосовое сообщение. Если же это кто-то публичный, например, губернатор, то задумайтесь о том, зачем вам ему звонить или записывать видеообращение.
Еще один технологичный способ обмана. Так, некоторым тюменцам уже приходил сообщения от незнакомцев с вопросом «Это ты на фото?» и прикрепленным файлом. Однако, если жертва откроет этот файл, на её телефон установится приложение, через которое мошеннику станет доступно управление устройством, после этого злоумышленник без разрешения входит в банковские приложения, переводит деньги или оформляет кредиты. Пострадавший обнаружит финансовое преступление, когда уже будет слишком поздно — мошенник исчезнет со средствами, а пользователь останется без них.
«Стоит помнить, что такой способ обмана применяется только с владельцами Android-телефонов. Мошенники прикрепляют к письмам не фото, а файл формата apk. Этот вид документов предназначен для установки программ на Android», — комментирует Нечаев.
Важный момент: изображения никогда не будут иметь расширение apk. Если вы видите такое сообщение, сразу блокируйте незнакомца. Часто аферисты стараются запугать, например, угрожают блокировкой аккаунта или выдают себя за полицейских. Это заставляет потерпевшего паниковать и принимать быстрые решения. В данном случае мошенники используют другой трюк — человеческое любопытство.
Также мошенники могут выдавать себя за экспертов страховых компаний или даже представляться сотрудниками фонда обязательного медицинского страхования, советуя явиться в офис организации с документами и указывая на реальный адрес. Они предупреждают о скором окончании срока действия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и предлагают продлить его или оформить цифровой документ. Для продления полиса мошенники могут попросить загрузить приложение Минздрава, которое также является орудием похищения средств мошенников.
Тут достаточно понимать, что полисы ОМС для жителей России не имеют срока действия. Не нужно менять бумажные или пластиковые полисы на электронные. Как сообщают в ТФОМС по Тюменской области, чтобы не попасться на уловки мошенников, обращайте внимание на следующие признаки аферы:
Если сомневаетесь в звонке, положите трубку и перезвоните в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Контакты страховой медицинской организации указаны в документе или разделе «Здоровье» на сайте Госуслуги, также можно позвонить на горячую линию Территориального фонда ОМС.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как Жительница Ишима, 45-летняя женщина, стала жертвой мошенников и потеряла более миллиона рублей. Она обратилась в полицию, сообщив, что у неё украли крупную сумму денег.