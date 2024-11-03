Подорожало все. Как изменились цены за год в Тюменской области

Posted 3 ноября, 07:14
Published 3 ноября, 07:14
Modified 3 ноября, 07:16
Updated 3 ноября, 07:16
По сравнению с январем 2024 года, стоимость говядины выросла почти на 20 рублей — до 556 рублей за килограмм, свинины — на 19 рублей, до 370 рублей, мясо птицы подорожало на 6,7 рубля — до 244 рублей за килограмм. Рыба выросла в цене на 10,6% — до 294 рублей за килограмм, лосось подорожал — до 2-2,5 тысяч рублей за килограмм.
Настоящим рекордсменом стало сливочное масло — его стоимость выросла более чем на 17% (152 рубля), до 1018 рублей за килограмм. Также существенно подорожал хлеб и хлебобулочные изделия — на 17%, до 97 рублей за килограмм.
Стоимость молока повысилась почти на 17% — цена за литр сегодня превышает 110 рублей. Сметана и творог, сыры подорожали от 7,3 до 17,7%. К примеру, килограмм сыра стоит в среднем сейчас более 990 рублей.
Одновременно с этим подешевели яйца — стоимость десятка снизилась на 17 рублей, до 110 рублей. Также упали цены на колбасы и сосиски — в среднем на 3% или 19 рублей, капусту и морковь (от 1,7 до 2,5%).
Среди непродовольственных товаров выросли цены на табачные изделия (на 8,6%), лекарственные препараты (на 7,1% или до 183 рублей), мебель (на 6,8%), строительные материалы (на 5,7%), парфюмерно-косметические товары (на 5,6%), одежду и бельё (на 2,2%), моющие и чистящие средства (на 1,7%) и другие.
Рост цен на обувь не превысил 1%. Наблюдалось снижение цен на телерадиотовары (на 5,5%) — к примеру, средняя стоимость телевизора составила 26,5 тысячи рублей, что на 1,7 тысячи ниже, чем в январе 2024 года. Также подешевели трикотажные изделия (на 1,8%), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,3%) и другие.
Что касается топлива, то дизель вырос в цене с начала года на 3,11 рубля — до 67,41 АИ-92 подорожал до 52,8 рубля (на 3,41 рубля), АИ-95 — до 58,18 рубля (на 3,96 рубля), литр АИ 98 стал стоить дороже почти на 12 рублей — стоимость достигла 79,47.
Наибольший рост стоимости в этом году продемонстрировали услуги зарубежного туризма — в среднем они подорожали на 47,6%. Также повысились на 19,9% услуги банков, на 15,8% — санаторно-оздоровительные, на 13,3% -дошкольного воспитания, на 11,3% — образования.
Стоимость коммунальных услуг в среднем увеличилась на 8,9. В частности, отопление подорожало на 160 рублей, водоснабжение — на 12 рублей, электроснабжение почти на 26,5 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дефицит в бюджете сохранится до 2027 года. По итогам 2024 года он составит более 60 миллиардов рублей. В 2025 году региональные власти планируют сократить его до 41 миллиарда рублей.