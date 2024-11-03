Подорожало все. Как изменились цены за год в Тюменской области

По сравнению с январем 2024 года, стоимость говядины выросла почти на 20 рублей — до 556 рублей за килограмм, свинины — на 19 рублей, до 370 рублей, мясо птицы подорожало на 6,7 рубля — до 244 рублей за килограмм. Рыба выросла в цене на 10,6% — до 294 рублей за килограмм, лосось подорожал — до 2-2,5 тысяч рублей за килограмм.