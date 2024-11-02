«Рыбу и мясо почти не едим»: как живет многодетная семья из Тюмени на 70 тысяч рублей

Posted 2 ноября, 05:09
Published 2 ноября, 05:09
Modified 2 ноября, 07:19
Updated 2 ноября, 07:19
Тюменка является матерью троих детей — двух девочек и одного мальчика. Самому старшему ребенку 8 лет. В семье работает только супруг, так как сама она находится в декретном отпуске. Он зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей без НДФЛ. С учетом детских пособий ежемесячно многодетные тюменцы получают немногим более 70 тысяч рублей.
«Мне пришлось уволиться после второго декрета, так как сын сильно и часто болел бронхитами. По этой причине по уходу за третьим ребенком я сейчас ничего не получаю. Только пособия — и то 50%. В 100% отказали из-за превышения уровня дохода», — пояснила многодетная мать.
По словам женщины, ежемесячно порядка 9 тысяч рублей из бюджета уходит на оплату дополнительных занятий детей — дочь занимается танцами, скорочтением, сын — футболом.
«Деньги немалые, но нельзя же посадить детей дома, чтобы они сидели и деградировали с утра до вечера в телефонах», — отмечает тюменка.
У семьи имеются кредиты и кредитные карты — каждый месяц на оплату долгов из бюджета приходится тратить около 20 тысячи рублей. Еще 10-12 тысяч — это коммунальные платежи. Тюменцы проживают в частном доме, принадлежащем родителям, пишет 72.RU.
«Очень грустно, что статус многодетной семьи абсолютно ничего не дает. В получении земельного участку нам отказали, в выплатах на школьную форму тоже, так как мы не считаемся малоимущими», — сетует тюменка.
И добавляет, что не может даже оформить право на бесплатную парковку — постоянно отказывают из-за нехватки то одного документа, до второго.
«В нашей семье одна машина. На ней я и мужа отвожу на работу, и детей в школу и на кружки», — поясняет женщина.
По словам многодетной матери, на покупке продуктов приходится экономить. Зачастую приобретать товары в таких магазинах как Чижик», «Светофор», «Маяк» и «Лента». В среднем в месяц на питание у семьи уходит 15-20 тысяч рублей.
«Рыбу и мясо мы почти не покупаем. Берем только курицу, а свинину позволяем себе только по праздникам. Если у кого-то, например, день рождения, муж всегда жарит шашлык. Из фруктов — преимущественно яблоки, так как их любят дети, и иногда виноград», — отмечает тюменка.
Что касается покупки одежды, то такие траты периодически тоже имеются. В частности, в преддверии предстоящей зимы семья купила детям теплую одежду на 15 тысяч рублей — всем купили обувь, сыну — комбинезон, младшей дочери — шапку. Сумма была бы больше, если бы бабушка с дедушкой не подарили самой младшей внучке зимний комбинезон, а старшая дочь выросла из прошлогодних вещей.
«В отпуск мы никуда не ездим. Успокаиваем себя тем, что живем в своем доме, поэтому дети постоянно гуляют во дворе. Если идти или ехать куда-нибудь всей семьей, то вряд ли удастся избежать непредвиденных трат. Детям же все хочется и все надо», — сетует женщина.
По ее словам, все развлечения крайне недешевые. К примеру, чтобы сводить всех детей в цирк, нужно потратить порядка 10 тысяч рублей. Сумму, на которую семя может питаться две недели.
«Себе я уже давно ничего не покупаю. За последний год взяла кроссовки и теплый спортивный костюм в рассрочку. Но честно скажу, я очень счастлива, что у меня есть дети. Они как лучик света, особенно, когда я вижу их успехи и достижения», — подчеркивает многодетная мать.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 9 месяцев стоимость молока выросла на 14 рублей, килограмма сливочного масла — на 116 рублей. Также подорожали от 24 до 37 рублей творог и сметана.