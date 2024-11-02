«Рыбу и мясо почти не едим»: как живет многодетная семья из Тюмени на 70 тысяч рублей

Тюменка является матерью троих детей — двух девочек и одного мальчика. Самому старшему ребенку 8 лет. В семье работает только супруг, так как сама она находится в декретном отпуске. Он зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей без НДФЛ. С учетом детских пособий ежемесячно многодетные тюменцы получают немногим более 70 тысяч рублей.