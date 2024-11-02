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Posted 2 ноября, 05:09

Published 2 ноября, 05:09

Modified 2 ноября, 07:19

Updated 2 ноября, 07:19

Многодетная мать из Тюмени рассказала, как живет семья на 70 тысяч рублей

«Рыбу и мясо почти не едим»: как живет многодетная семья из Тюмени на 70 тысяч рублей

2 ноября 2024, 05:09
Фото: 1MI.

Многодетная мать из Тюмени рассказала, как живет семья на 70 тысяч рублей

Сюжет
Дети
Многодетная жительница областной столицы рассказала, что может позволить себе ее семья на такую сумму.

Тюменка является матерью троих детей — двух девочек и одного мальчика. Самому старшему ребенку 8 лет. В семье работает только супруг, так как сама она находится в декретном отпуске. Он зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей без НДФЛ. С учетом детских пособий ежемесячно многодетные тюменцы получают немногим более 70 тысяч рублей.

«Мне пришлось уволиться после второго декрета, так как сын сильно и часто болел бронхитами. По этой причине по уходу за третьим ребенком я сейчас ничего не получаю. Только пособия — и то 50%. В 100% отказали из-за превышения уровня дохода», — пояснила многодетная мать.
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Детские кружки и кредиты

По словам женщины, ежемесячно порядка 9 тысяч рублей из бюджета уходит на оплату дополнительных занятий детей — дочь занимается танцами, скорочтением, сын — футболом.

«Деньги немалые, но нельзя же посадить детей дома, чтобы они сидели и деградировали с утра до вечера в телефонах», — отмечает тюменка.

У семьи имеются кредиты и кредитные карты — каждый месяц на оплату долгов из бюджета приходится тратить около 20 тысячи рублей. Еще 10-12 тысяч — это коммунальные платежи. Тюменцы проживают в частном доме, принадлежащем родителям, пишет 72.RU.

«Очень грустно, что статус многодетной семьи абсолютно ничего не дает. В получении земельного участку нам отказали, в выплатах на школьную форму тоже, так как мы не считаемся малоимущими», — сетует тюменка.

И добавляет, что не может даже оформить право на бесплатную парковку — постоянно отказывают из-за нехватки то одного документа, до второго.

«В нашей семье одна машина. На ней я и мужа отвожу на работу, и детей в школу и на кружки», — поясняет женщина.
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Свинина — только по праздникам, а об отпуске и речи нет

По словам многодетной матери, на покупке продуктов приходится экономить. Зачастую приобретать товары в таких магазинах как Чижик», «Светофор», «Маяк» и «Лента». В среднем в месяц на питание у семьи уходит 15-20 тысяч рублей.

«Рыбу и мясо мы почти не покупаем. Берем только курицу, а свинину позволяем себе только по праздникам. Если у кого-то, например, день рождения, муж всегда жарит шашлык. Из фруктов — преимущественно яблоки, так как их любят дети, и иногда виноград», — отмечает тюменка.

Что касается покупки одежды, то такие траты периодически тоже имеются. В частности, в преддверии предстоящей зимы семья купила детям теплую одежду на 15 тысяч рублей — всем купили обувь, сыну — комбинезон, младшей дочери — шапку. Сумма была бы больше, если бы бабушка с дедушкой не подарили самой младшей внучке зимний комбинезон, а старшая дочь выросла из прошлогодних вещей.

«В отпуск мы никуда не ездим. Успокаиваем себя тем, что живем в своем доме, поэтому дети постоянно гуляют во дворе. Если идти или ехать куда-нибудь всей семьей, то вряд ли удастся избежать непредвиденных трат. Детям же все хочется и все надо», — сетует женщина.

По ее словам, все развлечения крайне недешевые. К примеру, чтобы сводить всех детей в цирк, нужно потратить порядка 10 тысяч рублей. Сумму, на которую семя может питаться две недели.

«Себе я уже давно ничего не покупаю. За последний год взяла кроссовки и теплый спортивный костюм в рассрочку. Но честно скажу, я очень счастлива, что у меня есть дети. Они как лучик света, особенно, когда я вижу их успехи и достижения», — подчеркивает многодетная мать.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 9 месяцев стоимость молока выросла на 14 рублей, килограмма сливочного масла — на 116 рублей. Также подорожали от 24 до 37 рублей творог и сметана.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Многодетные семьи#Льготы#Пособия
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