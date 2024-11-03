Стало сложнее продать: в Тюмени вырос средний срок продажи квартир

По данным специалистов, если в 2023 году быстрее всего вторичное жилье продавали в Ленинском районе Тюмени (за 82 дня), Восточном районе (86 дней), Калининском в среднем квартиры покупали за 86 дней, в Центральном — за 89 дней. То в 2024 года быстрее квартиры продавали в Центральном округе (90 дней) и Восточном (94 дня). В Ленинском и Калининском средний срок экспозиции составлял 95 и 97 дней соответственно.