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Posted 3 ноября, 06:23

Published 3 ноября, 06:23

Modified 3 ноября, 06:25

Updated 3 ноября, 06:25

Тюменцы стали продавать квартиры почти на 10 дней дольше

Стало сложнее продать: в Тюмени вырос средний срок продажи квартир

3 ноября 2024, 06:23
Фото: 1MI.

Тюменцы стали продавать квартиры почти на 10 дней дольше

Сюжет
Жилье
В среднем за последний год средний срок экспозиции увеличился на 9,9% — до 94 дней. Такие данные озвучили эксперты «Циан.Аналитики».

По данным специалистов, если в 2023 году быстрее всего вторичное жилье продавали в Ленинском районе Тюмени (за 82 дня), Восточном районе (86 дней), Калининском в среднем квартиры покупали за 86 дней, в Центральном — за 89 дней. То в 2024 года быстрее квартиры продавали в Центральном округе (90 дней) и Восточном (94 дня). В Ленинском и Калининском средний срок экспозиции составлял 95 и 97 дней соответственно.

По мнению эксперта Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елены Колосовой, на увеличения срока продажи вторичного жилья оказали влияние повышение ставок по ипотечным кредитам, а также увеличение первоначального взноса, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили районы, где продают самые дорогие квартиры. На первых местах расположились Исторический центр, Заречный район, район Драмтеатра и Дома печати. Стоимость квадратного метра жилья там превышает 200 тысяч рублей.

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