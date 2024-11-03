На содержание администрации Тюмени потратят из бюджета более 500 миллионов

Posted 3 ноября, 04:23
Published 3 ноября, 04:23
Modified 3 ноября, 04:25
Updated 3 ноября, 04:25
В документе отмечено, что на содержание депутатов гордумы потратят около 146 миллионов рублей, департамента финансов — 132 миллиона рублей, департамента имущественных отношений — более 178 миллионов рублей.
Также предусмотрено 76,4 миллиона рублей на Счетную палату города, 50 миллионов на управу Восточного округа, 52,6 миллиона — Калининского округа, 55 миллионов потратят на управу Ленинского административного округа и 59,8 миллиона — на управу Центрального округа.
Кроме того, более 820 миллионов рублей предусмотрено на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений: МКУ «Административно-хозяйственное управление» получит, МКУ «Комитет по информатизации», МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», МКУ «Муниципальные закупки», МКУ «Единый центр оперативного реагирования».
Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета Тюмени на национальную безопасность в 2025 года выделят 278 миллионов рублей. Расходы будут увеличены по всем статьям, в том числе на гражданскую оборону, защиту населения от ЧС от ЧС природного и техногенного характера.