На содержание администрации Тюмени потратят из бюджета более 500 миллионов

Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета Тюмени на национальную безопасность в 2025 года выделят 278 миллионов рублей. Расходы будут увеличены по всем статьям, в том числе на гражданскую оборону, защиту населения от ЧС от ЧС природного и техногенного характера.