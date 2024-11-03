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Posted 3 ноября, 04:23

Published 3 ноября, 04:23

Modified 3 ноября, 04:25

Updated 3 ноября, 04:25

На содержание администрации Тюмени потратят из бюджета более 500 миллионов

На содержание администрации Тюмени потратят из бюджета более 500 миллионов

3 ноября 2024, 04:23
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
543 миллиона рублей планируют затратить власти из городской казны на содержание мэрии в 2025 году. Такие данные указаны в проекте бюджета областной столицы на 2025 год и плановый периоды 2026 и 2027 годы.

В документе отмечено, что на содержание депутатов гордумы потратят около 146 миллионов рублей, департамента финансов — 132 миллиона рублей, департамента имущественных отношений — более 178 миллионов рублей.

Также предусмотрено 76,4 миллиона рублей на Счетную палату города, 50 миллионов на управу Восточного округа, 52,6 миллиона — Калининского округа, 55 миллионов потратят на управу Ленинского административного округа и 59,8 миллиона — на управу Центрального округа.

Кроме того, более 820 миллионов рублей предусмотрено на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений: МКУ «Административно-хозяйственное управление» получит, МКУ «Комитет по информатизации», МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», МКУ «Муниципальные закупки», МКУ «Единый центр оперативного реагирования».

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Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета Тюмени на национальную безопасность в 2025 года выделят 278 миллионов рублей. Расходы будут увеличены по всем статьям, в том числе на гражданскую оборону, защиту населения от ЧС от ЧС природного и техногенного характера.

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