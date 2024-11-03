Зарплата больше полумиллиарда рублей: в Тюменской области ищут сварщиков

Posted 3 ноября, 04:54
Published 3 ноября, 04:54
Modified 3 ноября, 04:56
Updated 3 ноября, 04:56
За вахту продолжительностью 56 дней обещают платить 425,6 тысячи рублей, за вахту 90 дней — 684 тысячи рублей. В будние дни предстоит трудиться по 10 часов, в субботу — 8 часов, в воскресенье — выходной.
Будущим сотрудникам обещают оплатить проезд к месту работы, предоставить жилье, обеспечить спецодеждой и рабочими инструментами. От кандидатов требуется опыт работы по специальности не менее трех лет и наличие действующего НАКСа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области набирают сотрудников в распределительный центр OZON, что расположен в районе Успенки. В месяц работникам обещают платить от 132 тысяч рублей.