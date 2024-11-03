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Posted 3 ноября, 04:54

Published 3 ноября, 04:54

Modified 3 ноября, 04:56

Updated 3 ноября, 04:56

В Тюменской области ищут сварщиков на зарплату 684 тысячи рублей

Зарплата больше полумиллиарда рублей: в Тюменской области ищут сварщиков

3 ноября 2024, 04:54
Фото: 1MI.

В Тюменской области ищут сварщиков на зарплату 684 тысячи рублей

Сюжет
Зарплата
Крупная строительная компания объявила о поиске сварщиков. В вакансии, опубликованной на портале hh.ru указано, что работать предстоит вахтовым методом в Кемеровской области.

За вахту продолжительностью 56 дней обещают платить 425,6 тысячи рублей, за вахту 90 дней — 684 тысячи рублей. В будние дни предстоит трудиться по 10 часов, в субботу — 8 часов, в воскресенье — выходной.

Будущим сотрудникам обещают оплатить проезд к месту работы, предоставить жилье, обеспечить спецодеждой и рабочими инструментами. От кандидатов требуется опыт работы по специальности не менее трех лет и наличие действующего НАКСа.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области набирают сотрудников в распределительный центр OZON, что расположен в районе Успенки. В месяц работникам обещают платить от 132 тысяч рублей.

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