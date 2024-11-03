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Posted 3 ноября, 03:54

Published 3 ноября, 03:54

Modified 3 ноября, 03:57

Updated 3 ноября, 03:57

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Влетели под прицеп: два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

3 ноября 2024, 03:54
Фото: ГАИ ТО.

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла около четырех часов утра под Заводоуковском. На 95-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск водитель Subaru влетел под прицеп манипулятора Hino, который стоял у светофора.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки — 57-летний водитель и 44-летний пассажир, жители Омска.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Залетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномарки
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Ранее «Наш Город» писал, что утром 28 октября на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда с проезжей части в кювет слетела Lada. В автомобиле находились двое подростков — 19 и 17 лет. Оба они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

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