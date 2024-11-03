Влетели под прицеп: два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Posted 3 ноября, 03:54
Published 3 ноября, 03:54
Modified 3 ноября, 03:57
Updated 3 ноября, 03:57
В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки — 57-летний водитель и 44-летний пассажир, жители Омска.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что утром 28 октября на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда с проезжей части в кювет слетела Lada. В автомобиле находились двое подростков — 19 и 17 лет. Оба они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.