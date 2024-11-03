На Тюмень 3 ноября обрушится штормовой ветер с порывами до 20 м/с

В Ишиме 3 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +3….+8, в вечернее время суток ожидается до 0…-3. Ветер будет дуть со скоростью 8,6 м/с.