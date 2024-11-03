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Posted 3 ноября, 03:35

Published 3 ноября, 03:35

Modified 3 ноября, 03:37

Updated 3 ноября, 03:37

На Тюмень 3 ноября обрушится штормовой ветер с порывами до 20 м/с

На Тюмень 3 ноября обрушится штормовой ветер с порывами до 20 м/с

3 ноября 2024, 03:35
Фото: 1MI.
Сильный ветер с порывами до 20 м/с, дожди со снегом и переменную облачность прогнозируют на юге Тюменской области синоптики 3 ноября. Максимальна дневная температура воздуха составит +2…+7, ночью термометры покажут -3…+2.

В Тюмени 3 ноября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дождь в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -2…+6, в вечерние часы ожидается похолодание до -2…-3 Скорость ветра составит 10,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53 закат в 16:49, продолжительность дня 8 часов 56 минут.

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В Тобольске 3 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в утренние часы. Утром и днем термометры покажут +4…+2, в вечерние часы ожидается понижение температуры воздуха до -1…-3. Скорость ветра составит 8,7 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46, закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 48 минут.

В Ишиме 3 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +3….+8, в вечернее время суток ожидается до 0…-3. Ветер будет дуть со скоростью 8,6 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:34 закат в 16:37, продолжительность дня 9 часов 3 минуты.

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