nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 14:42

Published 2 ноября, 14:42

Modified 2 ноября, 14:44

Updated 2 ноября, 14:44

Тюменские энергетики рассказали о веерных отключениях зимой

Тюменские энергетики рассказали о веерных отключениях зимой

2 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI.
Александр Моор провел заседание штаба, посвященное вопросам обеспечения безопасности электроснабжения в регионе.

В правительстве Тюменской области состоялось заседание штаба, посвященное вопросам безопасности электроснабжения в регионе, под руководством губернатора Александра Моора. На встрече участники обсудили промежуточные результаты реализации плана по повышению надежности электроснабжения, составленного после аномально низких температур и обращений жителей в декабре 2023 года.

«Руководители территориальных сетевых организаций доложили, что уже выполнены 27 из 52 предусмотренных мероприятий. Еще 19 планируется завершить до конца 2024 года. Остальные — в 2025 году. Энергетики заверяют, что веерных аварийных отключений этой зимой не будет», — заявил Александр Моор.

Он также подчеркнул, что основным итогом реконструкции электросетей и оборудования стало обеспечение комфортной зимы для жителей тех территорий, где в прошлом возникали проблемы с электричеством.

Цены улетели в космос. Стоимость литра молока в Тюмени перевалила за 100 рублей
Узнать подробнее

В то же время, руководитель региона отметил, что отключения все еще могут происходить у тех потребителей, которые превышают установленную мощность.

Губернатор Тюменской области поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с энергетическими компаниями в кратчайшие сроки создать дополнительную карту «уязвимых» объектов — центров питания, трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Это необходимо для выявления потенциальных рисков перегрузок и отключений электроэнергии в связи с увеличением потребления.

«Такие места надо „прикрыть“ резервными дизель-генераторами», — написал в своем телеграм-канале губернатор.

Основная цель штаба заключается в уменьшении числа отключений электроэнергии в предстоящую зимнюю пору. Этот вопрос находится под постоянным вниманием Александра Моора.

Всегда говорил «кто, если не я»! В зоне СВО погиб многодетный отец с позывным «Каюм»
Узнать подробнее

Ранее специалисты компании УСТЭК порекомендовали тюменцам не копить долги за тепло. Если не соблюдать свои обязанности, компания будет вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности.

Читайте также:
Жителям тюменского села Перевалово включили светГазификация, КРТ и жилье для участников СВО: Моор ответил на вопросы «прямой линии»Прямая линия Моора: о чем спрашивают тюменцы губернатора?
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Коммунальные аварии#Коммунальные услуги#Моор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика