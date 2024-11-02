Тюменские энергетики рассказали о веерных отключениях зимой

Posted 2 ноября, 14:42
Published 2 ноября, 14:42
Modified 2 ноября, 14:44
Updated 2 ноября, 14:44
В правительстве Тюменской области состоялось заседание штаба, посвященное вопросам безопасности электроснабжения в регионе, под руководством губернатора Александра Моора. На встрече участники обсудили промежуточные результаты реализации плана по повышению надежности электроснабжения, составленного после аномально низких температур и обращений жителей в декабре 2023 года.
«Руководители территориальных сетевых организаций доложили, что уже выполнены 27 из 52 предусмотренных мероприятий. Еще 19 планируется завершить до конца 2024 года. Остальные — в 2025 году. Энергетики заверяют, что веерных аварийных отключений этой зимой не будет», — заявил Александр Моор.
Он также подчеркнул, что основным итогом реконструкции электросетей и оборудования стало обеспечение комфортной зимы для жителей тех территорий, где в прошлом возникали проблемы с электричеством.
В то же время, руководитель региона отметил, что отключения все еще могут происходить у тех потребителей, которые превышают установленную мощность.
Губернатор Тюменской области поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с энергетическими компаниями в кратчайшие сроки создать дополнительную карту «уязвимых» объектов — центров питания, трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Это необходимо для выявления потенциальных рисков перегрузок и отключений электроэнергии в связи с увеличением потребления.
«Такие места надо „прикрыть“ резервными дизель-генераторами», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Основная цель штаба заключается в уменьшении числа отключений электроэнергии в предстоящую зимнюю пору. Этот вопрос находится под постоянным вниманием Александра Моора.
Ранее специалисты компании УСТЭК порекомендовали тюменцам не копить долги за тепло. Если не соблюдать свои обязанности, компания будет вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности.