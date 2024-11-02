На защиту тюменцев от ЧС потратят около 300 миллионов рублей

В документе указано, что ранее планировалось потратить на нацбезопасность в 2025 году 261 миллион рублей. Расходы увеличат по всем статьям, в том числе на гражданскую оборону, защиту населения от ЧС от пожаров, паводков и других ЧС природного и техногенного характера.