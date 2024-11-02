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Posted 2 ноября, 08:40

Published 2 ноября, 08:40

Modified 2 ноября, 08:42

Updated 2 ноября, 08:42

Власти Тюмени потратят на нацбезопасность свыше 270 миллионов рублей в 2025 году

На защиту тюменцев от ЧС потратят около 300 миллионов рублей

2 ноября 2024, 08:40
Фото: 1MI.

Власти Тюмени потратят на нацбезопасность свыше 270 миллионов рублей в 2025 году

Сюжет
Администрация г.Тюмени
До 278 миллионов рублей увеличит администрация Тюмени расходы на финансирование сферы национальной безопасности. Такие данные указаны в проекте бюджета города на 2025, и плановый период 2026 и 2027 годов.

В документе указано, что ранее планировалось потратить на нацбезопасность в 2025 году 261 миллион рублей. Расходы увеличат по всем статьям, в том числе на гражданскую оборону, защиту населения от ЧС от пожаров, паводков и других ЧС природного и техногенного характера.

В 2026 и 2027 годах из городской планируют потратить на национальную безопасность 252 и 255 миллионов рублей соответственно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени одобрен проект строительства бомбоубежища на территории аэропорта Рощино. Его планируют возвести после реконструкции аэровокзального комплекса.

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