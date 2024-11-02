На защиту тюменцев от ЧС потратят около 300 миллионов рублей

Posted 2 ноября, 08:40
Published 2 ноября, 08:40
Modified 2 ноября, 08:42
Updated 2 ноября, 08:42
В документе указано, что ранее планировалось потратить на нацбезопасность в 2025 году 261 миллион рублей. Расходы увеличат по всем статьям, в том числе на гражданскую оборону, защиту населения от ЧС от пожаров, паводков и других ЧС природного и техногенного характера.
В 2026 и 2027 годах из городской планируют потратить на национальную безопасность 252 и 255 миллионов рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени одобрен проект строительства бомбоубежища на территории аэропорта Рощино. Его планируют возвести после реконструкции аэровокзального комплекса.