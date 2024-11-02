Муниципалитет Тюмени увеличит расходы на содержание главы города

Posted 2 ноября, 15:44
Published 2 ноября, 15:44
Modified 2 ноября, 15:46
Updated 2 ноября, 15:46
Такая же сумма предусмотрена и на 2026–2027 годы. Эта информация содержится в обновленном проекте бюджета столицы области.
В 2024 году расходы на эту статью составят 6,9 миллиона рублей, что означает рост на 13,75% в 2025 году и на следующие два года, что соответствует уровням инфляции.
Расходы на деятельность высшего должностного лица региона и муниципального образования включают в себя заработную плату, командировочные выплаты, НДФЛ и взносы на обязательное страхование.
Максим Афанасьев был официально назначен мэром Тюмени 27 июня; до этого он возглавлял Тобольск. Его предшественник Руслан Кухарук был назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры в конце мая. В 2023 году на содержание Кухарука было потрачено 7,6 миллиона рублей.
Ранее мэр Тюмени пообещал поддержку национальным диаспорам. Афанасьев пообещал создать единый событийный календарь, который позволит диаспорам активно общаться между собой.