В Китае подтвердили планы по строительству завода в Тюмени

Posted 2 ноября, 15:21
Published 2 ноября, 15:21
Modified 2 ноября, 15:23
Updated 2 ноября, 15:23
Китайская компания «Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси» подтвердила свою готовность осуществить проект по возведению завода в Тюменской области, сообщает издание «МК Тюмень».
Председатель правления компании Ван Ихун представил тюменской команде производственные мощности и подтвердил готовность к запуску проекта по строительству завода в Тюменской области.
«Планируется, что до конца этого года Ван Ихун посетит Тюмень для дальнейшего обсуждения деталей регистрации компании и старта проекта», — говорится в сообщении.
Сообщается, что китайская нефтесервисная компания подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменским индустриальным институтом. Этот документ предполагает пересмотр методов подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени. Обошлось без серьезных последствий.