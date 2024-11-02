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Posted 2 ноября, 15:21

Published 2 ноября, 15:21

Modified 2 ноября, 15:23

Updated 2 ноября, 15:23

В Китае подтвердили планы по строительству завода в Тюмени

В Китае подтвердили планы по строительству завода в Тюмени

2 ноября 2024, 15:21
Фото: 1MI.
Председатель правления компании Ван Ихун рассказал команде о производственных мощностях.

Китайская компания «Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси» подтвердила свою готовность осуществить проект по возведению завода в Тюменской области, сообщает издание «МК Тюмень».

Председатель правления компании Ван Ихун представил тюменской команде производственные мощности и подтвердил готовность к запуску проекта по строительству завода в Тюменской области.

«Планируется, что до конца этого года Ван Ихун посетит Тюмень для дальнейшего обсуждения деталей регистрации компании и старта проекта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что китайская нефтесервисная компания подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменским индустриальным институтом. Этот документ предполагает пересмотр методов подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса.

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Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени. Обошлось без серьезных последствий.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Промышленное производство#Промышленность#Китай#Завод
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