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Posted 3 ноября, 07:58

Published 3 ноября, 07:58

Modified 3 ноября, 08:33

Updated 3 ноября, 08:33

Сносит остановки и выбивает окна: последствия штормового ветра в Тюмени

Сносит остановки и выбивает окна: последствия штормового ветра в Тюмени

3 ноября 2024, 07:58
Фото: 1MI.
Жители областной столицы делятся в социальных сетях фотографиями последствий стихии. Очевидцы сообщают о поваленных ветром деревьях, уличных указателях, светофорах.

В ЖК «Апрель» порывом ветра выбило окна на лоджии одной из квартир.

Видео: Темы Тюмени.

На Олимпийской порывом ветра снесло на проезжую часть дороги афишную тумбу. Убирать конструкцию пришлось автовладельцам. Не выдержал штормовой ветер и на перекрестке Водопроводной и Советской.

Фото: nashgorod.ru

На Мельникайте шквалистый ветер снес остановочный комплекс — он просто развалился на части. По большой случайности во время ЧП никто не пострадал.

Видео: ЧС Тюмень.
«Сколько раз уже просили ставить нормальные остановочные комплексы, а не эти непонятные картонные остановки, которые распадаются от порывистого ветра. Интересно посмотреть на сертификаты соответствия, где получены и кто одобрил», — посетовали горожане.
Фото: ЧС Тюмень

В настоящее время, по данным администрации Тюмени, подрядные организации уже приступили к работе по наведению порядка. Отремонтировано пять опор и две остановки, которые были повреждены ветром.

«Ветви убираются, а проезжая часть и тротуары очищаются с помощью специальной техники. Кроме того, проводится откачка воды. Специалисты также проводят осмотр строительных площадок и проверяют состояние ограждений. При необходимости проводятся работы по их укреплению», — пояснили в мэрии.

По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать в Тюмени до 5 ноября. В течение сегодняшнего дня синоптики прогнозируют сильный ветер до 17 м/с, +7…+2, выпадение более 7 мм осадков.

В понедельник, 4 ноября, похолодает до -1…-3. День ожидается пасмурным и ветреным — скорость ветра будет достигать 13-14 м/с.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в ночь в пятницы на субботу выпал снег. Число осадков превысило 4 мм. Накануне днем на уборку города вышли 45 единиц техники и 69 дорожных рабочих.

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