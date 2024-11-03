Сносит остановки и выбивает окна: последствия штормового ветра в Тюмени

Posted 3 ноября, 07:58
Published 3 ноября, 07:58
Modified 3 ноября, 08:33
Updated 3 ноября, 08:33
В ЖК «Апрель» порывом ветра выбило окна на лоджии одной из квартир.
На Олимпийской порывом ветра снесло на проезжую часть дороги афишную тумбу. Убирать конструкцию пришлось автовладельцам. Не выдержал штормовой ветер и на перекрестке Водопроводной и Советской.
На Мельникайте шквалистый ветер снес остановочный комплекс — он просто развалился на части. По большой случайности во время ЧП никто не пострадал.
«Сколько раз уже просили ставить нормальные остановочные комплексы, а не эти непонятные картонные остановки, которые распадаются от порывистого ветра. Интересно посмотреть на сертификаты соответствия, где получены и кто одобрил», — посетовали горожане.
В настоящее время, по данным администрации Тюмени, подрядные организации уже приступили к работе по наведению порядка. Отремонтировано пять опор и две остановки, которые были повреждены ветром.
«Ветви убираются, а проезжая часть и тротуары очищаются с помощью специальной техники. Кроме того, проводится откачка воды. Специалисты также проводят осмотр строительных площадок и проверяют состояние ограждений. При необходимости проводятся работы по их укреплению», — пояснили в мэрии.
По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать в Тюмени до 5 ноября. В течение сегодняшнего дня синоптики прогнозируют сильный ветер до 17 м/с, +7…+2, выпадение более 7 мм осадков.
В понедельник, 4 ноября, похолодает до -1…-3. День ожидается пасмурным и ветреным — скорость ветра будет достигать 13-14 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в ночь в пятницы на субботу выпал снег. Число осадков превысило 4 мм. Накануне днем на уборку города вышли 45 единиц техники и 69 дорожных рабочих.