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Posted 4 ноября, 10:24

Published 4 ноября, 10:24

Modified 4 ноября, 12:30

Updated 4 ноября, 12:30

Из тюменских супермаркетов исчезает сливочное масло

Будет дефицит? В Тюмени пропало сливочное масло популярного бренда

4 ноября 2024, 10:24
Фото: 1MI.

Из тюменских супермаркетов исчезает сливочное масло

С прилавков тюменских магазинов пропало сливочное масло марки «Простоквашино». В настоящее время в ассортименте супермаркетов и гипермаркетов города его нет.

В наличии имеются марки «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Экомилк», «Коровка из Кореновки», «„Из Вологды“, President, „Золотые луга“, „Село зеленое“ и т. д. Средняя стоимость варьируется от 119 до 350 рублей. Цена зависит от жирности и бренда.

Как выяснилось, причиной исчезновения из продажи масла «Простоквашино» является приостановка поставок данного продукта на рынок компанией H&N из-за кризиса на рынке молочных ингредиентов. Когда поставки будут разморожены информации пока нет.

Что касается остальной молочной продукции под брендом «Простоквашино», то пока о приостановке ее поставок сведений нет. В тюменских магазинах по-прежнему продают и молоко, и сметану, и творог «Простоквашино».

Стоимость молока в Тюменской области бьет рекорды
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Ранее «Наш Город» писал, что с начала года килограмм сливочного масла в Тюменской области подорожал на 152 рубля — до 1018 рублей. Также на 17% выросла стоимость молока — в среднем за литр данного продукта сегодня приходится платить более 100 рублей.

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