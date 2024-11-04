Будет дефицит? В Тюмени пропало сливочное масло популярного бренда

Ранее «Наш Город» писал, что с начала года килограмм сливочного масла в Тюменской области подорожал на 152 рубля — до 1018 рублей. Также на 17% выросла стоимость молока — в среднем за литр данного продукта сегодня приходится платить более 100 рублей.