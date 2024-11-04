Будет дефицит? В Тюмени пропало сливочное масло популярного бренда

Posted 4 ноября, 10:24
Published 4 ноября, 10:24
Modified 4 ноября, 12:30
Updated 4 ноября, 12:30
В наличии имеются марки «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Экомилк», «Коровка из Кореновки», «„Из Вологды“, President, „Золотые луга“, „Село зеленое“ и т. д. Средняя стоимость варьируется от 119 до 350 рублей. Цена зависит от жирности и бренда.
Как выяснилось, причиной исчезновения из продажи масла «Простоквашино» является приостановка поставок данного продукта на рынок компанией H&N из-за кризиса на рынке молочных ингредиентов. Когда поставки будут разморожены информации пока нет.
Что касается остальной молочной продукции под брендом «Простоквашино», то пока о приостановке ее поставок сведений нет. В тюменских магазинах по-прежнему продают и молоко, и сметану, и творог «Простоквашино».
Ранее «Наш Город» писал, что с начала года килограмм сливочного масла в Тюменской области подорожал на 152 рубля — до 1018 рублей. Также на 17% выросла стоимость молока — в среднем за литр данного продукта сегодня приходится платить более 100 рублей.