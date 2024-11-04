Грибной сезон продолжается. Тюменцы находят в лесу съедобные грибы

Posted 4 ноября, 08:58
Published 4 ноября, 08:58
Modified 4 ноября, 08:58
Updated 4 ноября, 08:58
«Нашла в городе зимние опята. Растут на старом клене старом», — сообщила жительница Тюмени.
По словам экспертов, зимние грибы являются вполне съедобными. Их также как и летнее-осенние отваривают, маринуют, солят. Заморозки опята, в частности, переносят хорошо и не теряют своих вкусовых качеств, поэтому можно собирать и мороженый, и оттаявший.
Любители «тихой охоты» отмечают, что главное преимущество «зимних» грибов — это отсутствие червивости.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентябре тюменский грибник обнаружили в лесу редкий климакодон северный, занесенный в Красную книгу нашего региона. Срывать такой дикорос запрещено.