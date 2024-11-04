Грибной сезон продолжается. Тюменцы находят в лесу съедобные грибы

По словам экспертов, зимние грибы являются вполне съедобными. Их также как и летнее-осенние отваривают, маринуют, солят. Заморозки опята, в частности, переносят хорошо и не теряют своих вкусовых качеств, поэтому можно собирать и мороженый, и оттаявший.