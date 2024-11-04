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Posted 4 ноября, 08:58

Published 4 ноября, 08:58

Modified 4 ноября, 08:58

Updated 4 ноября, 08:58

Тюменцы до сих пор собирают в лесу грибы

Грибной сезон продолжается. Тюменцы находят в лесу съедобные грибы

4 ноября 2024, 08:58
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области.

Тюменцы до сих пор собирают в лесу грибы

Несмотря на минусовую температуру по ночам, в Тюменской области до сих пор не закрыт грибной сезон. Жители региона продолжают собирать так зазываемые «зимние» опята, маслята и даже подберезовики.
«Нашла в городе зимние опята. Растут на старом клене старом», — сообщила жительница Тюмени.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

По словам экспертов, зимние грибы являются вполне съедобными. Их также как и летнее-осенние отваривают, маринуют, солят. Заморозки опята, в частности, переносят хорошо и не теряют своих вкусовых качеств, поэтому можно собирать и мороженый, и оттаявший.

Любители «тихой охоты» отмечают, что главное преимущество «зимних» грибов — это отсутствие червивости.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентябре тюменский грибник обнаружили в лесу редкий климакодон северный, занесенный в Красную книгу нашего региона. Срывать такой дикорос запрещено.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы
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