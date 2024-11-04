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Posted 4 ноября, 08:17

Published 4 ноября, 08:17

Modified 4 ноября, 08:19

Updated 4 ноября, 08:19

Тюменские врачи спасли пациентку с редким видом опухоли

Тюменские врачи спасли пациентку с редчайшей болезнью

4 ноября 2024, 08:17
Фото: 1MI.

Тюменские врачи спасли пациентку с редким видом опухоли

У 77-летней пенсионерки медики Многопрофильного консультативно-диагностического центра обнаружили инсулиному поджелудочной железы. Данный вид опухоли встречается 1-3 человек на миллион населения в год.

Пожилая женщина обратилась в медучреждение с жалобами на галлюцинации, помутнение сознания, слабость в начале октября. У пациентки был крайне низкий уровень сахара в крови — 1,8 ммоль/л. При этом увеличение в рационе питания числа углеводов не помогало улучшить данные показатели.

В связи с этим врачи заподозрили, что гипогликемия может быть вызвана нейроэндокринной опухолью. Пожилую женщину отправили на КТ органов брюшной полости, по результатам которой КТ было выявлено образование поджелудочной железы.

В ОКБ №1 хирурги выполнили операцию по удалению инсулиномы. В настоящее время пациентка уже выписана, у нее хорошее самочувствие и уровень сахара составляет 4,4 ммоль/л.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. За последнюю неделю рост заболеваемости составил почти 1,5%.

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