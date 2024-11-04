Тюменские врачи спасли пациентку с редчайшей болезнью

Пожилая женщина обратилась в медучреждение с жалобами на галлюцинации, помутнение сознания, слабость в начале октября. У пациентки был крайне низкий уровень сахара в крови — 1,8 ммоль/л. При этом увеличение в рационе питания числа углеводов не помогало улучшить данные показатели.