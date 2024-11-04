Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости

По его словам, по сравнению с октябрем 2023 года выручка компании снизилась на 19,4%, что является поводом для радости. Так как минувший год был годом сверхсубсидирования рынка государством, и его финансовые результаты являлись искусственными. Кроме того, по предварительным данным, сокращение числа выданных ипотечных кредитов в России в целом в октябре 2024 составит в районе 45–50% по сравнению с октябрем 2023 года.