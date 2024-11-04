Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости

Posted 4 ноября, 07:51
Published 4 ноября, 07:51
Modified 4 ноября, 12:30
Updated 4 ноября, 12:30
По его словам, по сравнению с октябрем 2023 года выручка компании снизилась на 19,4%, что является поводом для радости. Так как минувший год был годом сверхсубсидирования рынка государством, и его финансовые результаты являлись искусственными. Кроме того, по предварительным данным, сокращение числа выданных ипотечных кредитов в России в целом в октябре 2024 составит в районе 45–50% по сравнению с октябрем 2023 года.
«По сравнению с октябрем 2022 года выручка в октябре 2024 года увеличилась на 32,6%. Что доказывает рабочее состояние рынка», — подчеркнул Хусаинов.
По его словам положительные тенденции в октябре были отмечены по ряду отраслей, в числе которых семейная ипотека, сделки по которой шли достаточно оживленно. Кроме того, в октябре оживился рынок подрядов, существенно увеличилось число сделок за наличный расчет.
Что касается цен, то в настоящее время идет резкое их снижение — в октябре 1–1,2% объектов в октябре стали экстренно уменьшать цены.
«В целом настрой вполне нормальный, нам, как и многим другим, предстоит в 4 квартале завершить донастройку системы под новую реальность, со всем справляемся успешно. Теперь я уже в этом уверен, но еще летом мне казалось, что эта задача архисложная», — подчеркнул эксперт.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отмечено падение спроса на ипотечные кредиты. По итогам первых шести месяцев года число выданных ипотечных кредитов сократилось на 5%.