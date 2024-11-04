У тюменского вуза заберут земли для строительства новой развязки

Posted 4 ноября, 06:59
Published 4 ноября, 06:59
Modified 4 ноября, 07:31
Updated 4 ноября, 07:31
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Тюменской области. В документе указано, что земельные участки предоставлены в бессрочное пользование образовательному учреждению и используются для сельхозпроизводства.
В настоящее время проект постановления, подготовленный департаментом имущественных отношений Тюменской области, находится в стадии обсуждения.
Напомним, ранее для строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки были изъяты 35 земельных участков. Проект строительства нового дорожного объекта получил одобрение в госэкпертизе осенью прошлого года. Сметная стоимость строительства составляет 3,8 миллиарда рублей.