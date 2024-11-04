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Posted 4 ноября, 06:59

Published 4 ноября, 06:59

Modified 4 ноября, 07:31

Updated 4 ноября, 07:31

У тюменского вуза заберут земли для строительства новой развязки

У тюменского вуза заберут земли для строительства новой развязки

4 ноября 2024, 06:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Четыре земельных участка общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров изымут власти Тюменской области Государственного аграрного университета Северного Зауралья ради строительства новой двухуровневой развязки с восьми съездами в районе Воронинских горок.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Тюменской области. В документе указано, что земельные участки предоставлены в бессрочное пользование образовательному учреждению и используются для сельхозпроизводства.

В настоящее время проект постановления, подготовленный департаментом имущественных отношений Тюменской области, находится в стадии обсуждения.

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Напомним, ранее для строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки были изъяты 35 земельных участков. Проект строительства нового дорожного объекта получил одобрение в госэкпертизе осенью прошлого года. Сметная стоимость строительства составляет 3,8 миллиарда рублей.

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