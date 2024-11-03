nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 10:23

Published 3 ноября, 10:23

Modified 3 ноября, 10:25

Updated 3 ноября, 10:25

Что происходит с общественным транспортом в Тюмени

Кривое приложение и автобусы-призраки: что происходит с общественным транспортом?

3 ноября 2024, 10:23
Фото: 1MI.

Что происходит с общественным транспортом в Тюмени

Сюжет
Общественный транспорт
Тюменцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Горожане сетуют, что рейсы маршрута №71 и №57д никогда не приходят по расписанию.
«Сегодня, 3 ноября, на остановку „Московский дворик“ не прибыли рейсы маршрута №71 в 8:27 и 8:53. Следующий рейс прибыл лишь в 9.19. Мы простояли на остановке целый час и в итоге опоздали на работу. Бардак в Тюмени с транспортом. И этот бардак не прекратится никогда», — возмущаются тюменцы.

И добавляют, что у маршрута №57д вовсе разрыв в расписании достигает практически два часа.

«Да и само приложение/сайт „кривые“. Смотришь, когда будет ближайшие автобус — показывает время прибытия только через час, хотя по расписанию — минут через 10. А потом автобус приезжает через 5 минут. Этакий автобус-призрак. Иногда он снова появляется в приложении, иногда нет. Потому этому приложению верить нельзя. Прямо как лотерея какая-то», — отмечают пассажиры.

Тюменцы опасаются, что в холодное время года ситуация с проблемным общественным транспортом только усугубится. Также отмечают, что системе перевозок следует что-то надо менять, поскольку Гортранс с существующими проблемами не справляется.

Не успевают за городом: тюменцам придется дальше мириться с давкой в автобусах
Узнать подробнее

Заметим, что в Тюмени довольно продолжительное время сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. По данным на начало октября, ПАТП №1 требовалось порядка 180 сотрудников. Что касается обновления автобусного парка, то в конце октября город получил 80 новых автобусов. По данным мэрии Тюмени, на линию они выйдут в течение нескольких недель.

Читайте также:
Кидают на деньги: тюменки начали обманывать водителей таксиВоенный комиссариат ищет более 100 контрактников в Тюменской областиСносит остановки и выбивает окна: последствия штормового ветра в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика