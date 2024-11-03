Кривое приложение и автобусы-призраки: что происходит с общественным транспортом?

Заметим, что в Тюмени довольно продолжительное время сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. По данным на начало октября, ПАТП №1 требовалось порядка 180 сотрудников. Что касается обновления автобусного парка, то в конце октября город получил 80 новых автобусов. По данным мэрии Тюмени, на линию они выйдут в течение нескольких недель.