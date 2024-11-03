Кривое приложение и автобусы-призраки: что происходит с общественным транспортом?

Posted 3 ноября, 10:23
Published 3 ноября, 10:23
Modified 3 ноября, 10:25
Updated 3 ноября, 10:25
«Сегодня, 3 ноября, на остановку „Московский дворик“ не прибыли рейсы маршрута №71 в 8:27 и 8:53. Следующий рейс прибыл лишь в 9.19. Мы простояли на остановке целый час и в итоге опоздали на работу. Бардак в Тюмени с транспортом. И этот бардак не прекратится никогда», — возмущаются тюменцы.
И добавляют, что у маршрута №57д вовсе разрыв в расписании достигает практически два часа.
«Да и само приложение/сайт „кривые“. Смотришь, когда будет ближайшие автобус — показывает время прибытия только через час, хотя по расписанию — минут через 10. А потом автобус приезжает через 5 минут. Этакий автобус-призрак. Иногда он снова появляется в приложении, иногда нет. Потому этому приложению верить нельзя. Прямо как лотерея какая-то», — отмечают пассажиры.
Тюменцы опасаются, что в холодное время года ситуация с проблемным общественным транспортом только усугубится. Также отмечают, что системе перевозок следует что-то надо менять, поскольку Гортранс с существующими проблемами не справляется.
Заметим, что в Тюмени довольно продолжительное время сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. По данным на начало октября, ПАТП №1 требовалось порядка 180 сотрудников. Что касается обновления автобусного парка, то в конце октября город получил 80 новых автобусов. По данным мэрии Тюмени, на линию они выйдут в течение нескольких недель.