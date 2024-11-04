В ДТП на тюменской трассе погиб 27-летний водитель

Posted 4 ноября, 06:28
Published 4 ноября, 06:28
Modified 4 ноября, 06:30
Updated 4 ноября, 06:30
По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика не уступил дорогу водителю Toyota, который двигался по главной дороге. Водитель большегруза выезжал со второстепенной дороги.
В результате столкновения легковушку отбросило в кювет, водитель иномарки, житель поселка Туртас, погиб. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Тюмень — Каменка — граница Свердловской области произошла массовая авария. Столкнулись Škoda Fabia, Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia. В ДТП погиб один человек, еще два человека получили ранения.