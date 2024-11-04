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Posted 4 ноября, 06:28

Published 4 ноября, 06:28

Modified 4 ноября, 06:30

Updated 4 ноября, 06:30

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 27-летний водитель

В ДТП на тюменской трассе погиб 27-летний водитель

4 ноября 2024, 06:28
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 27-летний водитель

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 64-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Toyota Camry и большегруз.

По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика не уступил дорогу водителю Toyota, который двигался по главной дороге. Водитель большегруза выезжал со второстепенной дороги.

Фото: ГАИ ТО

В результате столкновения легковушку отбросило в кювет, водитель иномарки, житель поселка Туртас, погиб. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Тюмень — Каменка — граница Свердловской области произошла массовая авария. Столкнулись Škoda Fabia, Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia. В ДТП погиб один человек, еще два человека получили ранения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Тюмень — Ханты-Мансийск#Госавтоинспекция
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