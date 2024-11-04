В ДТП на тюменской трассе погиб 27-летний водитель

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Тюмень — Каменка — граница Свердловской области произошла массовая авария. Столкнулись Škoda Fabia, Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia. В ДТП погиб один человек, еще два человека получили ранения.