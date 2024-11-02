На содержание набережной Туры в Тюмени потратят почти полмиллиарда рублей

Следует отметить, что в 2024 года на содержание набережной из городской казны потратили 144,3 миллиона рублей. В проекте бюджета годом ранее так было отмечено, что в 2025 году на набережную будет затрачено 145,7 миллиона, в 2026 году — 147 миллионов рублей.