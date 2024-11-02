nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 06:05

Published 2 ноября, 06:05

Modified 2 ноября, 06:08

Updated 2 ноября, 06:08

Тюменские власти потратят миллионы рублей на содержание набережной

На содержание набережной Туры в Тюмени потратят почти полмиллиарда рублей

2 ноября 2024, 06:05
Фото: 1MI.

Тюменские власти потратят миллионы рублей на содержание набережной

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Расходы на содержание набережной реки Туры планируют увеличить власти Тюмени. В течение трех лет из бюджета потратят более 470 миллионов рублей.

Согласно проекту бюджета города, в 2025 году на содержание набережной предусмотрено 160 рублей, в 2026 и 2027 — 157,4 и 158,9 миллиона рублей соответственно.

Следует отметить, что в 2024 года на содержание набережной из городской казны потратили 144,3 миллиона рублей. В проекте бюджета годом ранее так было отмечено, что в 2025 году на набережную будет затрачено 145,7 миллиона, в 2026 году — 147 миллионов рублей.

Сделайте что-нибудь! Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры. Видео
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести ревитализацию городской набережной и наполнить различными активностями. Работы в рамках первого этапа планируют провести уже в следующем году.

Читайте также:
В Тюмени более двух суток ищут пропавшую 18-летнюю девушку«Рыбу и мясо почти не едим»: как живет многодетная семья из Тюмени на 70 тысяч рублейЖителям тюменского села Перевалово включили свет
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Администрация города#Бюджет#Набережная тюмени#Набережная#Расходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика