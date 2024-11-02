На содержание набережной Туры в Тюмени потратят почти полмиллиарда рублей

Posted 2 ноября, 06:05
Published 2 ноября, 06:05
Modified 2 ноября, 06:08
Updated 2 ноября, 06:08
Согласно проекту бюджета города, в 2025 году на содержание набережной предусмотрено 160 рублей, в 2026 и 2027 — 157,4 и 158,9 миллиона рублей соответственно.
Следует отметить, что в 2024 года на содержание набережной из городской казны потратили 144,3 миллиона рублей. В проекте бюджета годом ранее так было отмечено, что в 2025 году на набережную будет затрачено 145,7 миллиона, в 2026 году — 147 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести ревитализацию городской набережной и наполнить различными активностями. Работы в рамках первого этапа планируют провести уже в следующем году.