Банки вновь отказали тюменским властям в кредите

Напомним, данная попытка взять деньги в кредит стала по счету второй провальной у тюменских властей. Предыдущая закупка на 6 миллиардов рублей была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. В этот раз правительство Тюменской области планировало взять на три года займ в размере 20 миллиардов рублей. Всего было размещено 10 тендеров.