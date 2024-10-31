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Posted 31 октября, 05:49

Published 31 октября, 05:49

Modified 31 октября, 05:51

Updated 31 октября, 05:51

Банки отказались давать в кредит 20 млрд рублей правительству Тюменской области

Банки вновь отказали тюменским властям в кредите

31 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI.

Банки отказались давать в кредит 20 млрд рублей правительству Тюменской области

Сюжет
Бюджет
Правительство Тюменской области вновь не нашло желающих предоставить региону кредит для финансирования дефицита областного бюджета. Девять из десяти закупок остались без внимания банков — на аукционы не было подано ни одной заявки.

По одной из закупок в настоящее время ведется работа комиссии. Такая информация опубликована на портале Госзакупки.

Напомним, данная попытка взять деньги в кредит стала по счету второй провальной у тюменских властей. Предыдущая закупка на 6 миллиардов рублей была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. В этот раз правительство Тюменской области планировало взять на три года займ в размере 20 миллиардов рублей. Всего было размещено 10 тендеров.

Денежные средства должны были направить на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Тюменской области, пополнение в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета региона.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области покупают мотоцикл QJMOTOR за 1 миллион 850 тысяч рублей. Транспортное средство властям поставят в срок до 20 декабря 2024 года.

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