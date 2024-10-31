Банки вновь отказали тюменским властям в кредите

Posted 31 октября, 05:49
Published 31 октября, 05:49
Modified 31 октября, 05:51
Updated 31 октября, 05:51
По одной из закупок в настоящее время ведется работа комиссии. Такая информация опубликована на портале Госзакупки.
Напомним, данная попытка взять деньги в кредит стала по счету второй провальной у тюменских властей. Предыдущая закупка на 6 миллиардов рублей была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. В этот раз правительство Тюменской области планировало взять на три года займ в размере 20 миллиардов рублей. Всего было размещено 10 тендеров.
Денежные средства должны были направить на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Тюменской области, пополнение в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета региона.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области покупают мотоцикл QJMOTOR за 1 миллион 850 тысяч рублей. Транспортное средство властям поставят в срок до 20 декабря 2024 года.