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Posted 31 октября, 05:21

Published 31 октября, 05:21

Modified 31 октября, 05:23

Updated 31 октября, 05:23

Тюменцы жалуются на 2-часовые очереди в фильтрах городских поликлиник

Приходится ждать два часа приема врача: в Тюмени растет число заболевших ОРВИ

31 октября 2024, 05:21
Фото: 1MI.

Тюменцы жалуются на 2-часовые очереди в фильтрах городских поликлиник

Новая волна заболеваемости ОРВИ началась в Тюменской области. В поликлиниках областной столицы наблюдаются очереди из пациентов с насморком и больным горлом.

Горожане жалуются, что в пиковое время в фильтрах работает лишь по одному кабинету, вследствие чего приходится более часа ожидать приема врача.

«Детская поликлиника № 4. Сидим уже час в фильтре, чтобы приняли ребенка с температурой. Работает один кабинет, мы в очереди 21-е, а сейчас только принимают 14-го пациента по талону. Почему в сезон простуд работает только один врач?» — сетуют тюменцы.

Между тем, в медучреждении пояснили, что неотложная медицинская помощь пациентам с симптомами ОРВИ оказывается на фильтрах в порядке очереди в день обращения в течение двух часов. В эпидсезон штатное расписание в поликлинике не меняется — число врачей, работающих в фильтрах, не увеличивают, пишет 72.RU.

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По данным Роспотребнадззора по Тюменской области, за последнюю неделю, с 21 октября по 27 октября, был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — на 1,4%. Неделей ранее наблюдалось снижение числа заболевших на 2,7%. Вирусы гриппа в регионе на данный момент не циркулируют.

Что касается COVID-19, то число заразившихся продолжает увеличиваться — за последнюю неделю коронавирусную инфекцию выявили у 402 жителей Тюменской области, тогда как 7 днями ранее было зарегистрировано 266 случаев. Летальных исходов не зафиксировано.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени области растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Данное инфекционное заболевание является трудно диагностируемым — зачастую его путают с обычной простудой. Передается болезнь воздушно-капельным путем.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Поликлиники#ОРВИ
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