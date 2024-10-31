Приходится ждать два часа приема врача: в Тюмени растет число заболевших ОРВИ

Между тем, в медучреждении пояснили, что неотложная медицинская помощь пациентам с симптомами ОРВИ оказывается на фильтрах в порядке очереди в день обращения в течение двух часов. В эпидсезон штатное расписание в поликлинике не меняется — число врачей, работающих в фильтрах, не увеличивают, пишет 72.RU.