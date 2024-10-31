Приходится ждать два часа приема врача: в Тюмени растет число заболевших ОРВИ

Posted 31 октября, 05:21
Published 31 октября, 05:21
Modified 31 октября, 05:23
Updated 31 октября, 05:23
Горожане жалуются, что в пиковое время в фильтрах работает лишь по одному кабинету, вследствие чего приходится более часа ожидать приема врача.
«Детская поликлиника № 4. Сидим уже час в фильтре, чтобы приняли ребенка с температурой. Работает один кабинет, мы в очереди 21-е, а сейчас только принимают 14-го пациента по талону. Почему в сезон простуд работает только один врач?» — сетуют тюменцы.
Между тем, в медучреждении пояснили, что неотложная медицинская помощь пациентам с симптомами ОРВИ оказывается на фильтрах в порядке очереди в день обращения в течение двух часов. В эпидсезон штатное расписание в поликлинике не меняется — число врачей, работающих в фильтрах, не увеличивают, пишет 72.RU.
По данным Роспотребнадззора по Тюменской области, за последнюю неделю, с 21 октября по 27 октября, был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — на 1,4%. Неделей ранее наблюдалось снижение числа заболевших на 2,7%. Вирусы гриппа в регионе на данный момент не циркулируют.
Что касается COVID-19, то число заразившихся продолжает увеличиваться — за последнюю неделю коронавирусную инфекцию выявили у 402 жителей Тюменской области, тогда как 7 днями ранее было зарегистрировано 266 случаев. Летальных исходов не зафиксировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени области растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Данное инфекционное заболевание является трудно диагностируемым — зачастую его путают с обычной простудой. Передается болезнь воздушно-капельным путем.