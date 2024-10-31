Предприниматели распродают глэмпинг-отели в Тюмени

Posted 31 октября, 04:42
Published 31 октября, 04:42
Modified 31 октября, 04:44
Updated 31 октября, 04:44
«Сегмент глэмпинг-отелей и баз отдыха в Тюменской области продолжает оставаться перспективным. В регионе активно развивается туризм, растет уровень интереса к новым видам загородного отдыха, в частности к глэмпингу», — сообщили РБК Тюмень аналитики «Авито».
Отметим, этим летом в Тюменской области отдохнули порядка 1,5 миллиона туристов, что на 11% больше показателей 2023 года. Общие траты туристов превысили 10 миллиардов рублей. Большая часть отдыхающих провели время в Тюмени и Тобольске.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени определились с выбором порядной организации, которая займется благоустройством пляжа в районе озера Круглое. Новый городской пляж там планируют открыть в 2025 году.