Предприниматели распродают глэмпинг-отели в Тюмени

В Тюменской области увеличилось в 2 раза число объявлений о продаже глэмпингов

Сюжет Отдых

За последние два месяца число объявлений о продаже увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Одновременно с этим возрос в три раза уровень спроса на такой бизнес.