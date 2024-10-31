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Posted 31 октября, 04:42

Published 31 октября, 04:42

Modified 31 октября, 04:44

Updated 31 октября, 04:44

В Тюменской области увеличилось в 2 раза число объявлений о продаже глэмпингов

Предприниматели распродают глэмпинг-отели в Тюмени

31 октября 2024, 04:42
Фото: Википедия.

В Тюменской области увеличилось в 2 раза число объявлений о продаже глэмпингов

Сюжет
Отдых
За последние два месяца число объявлений о продаже увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Одновременно с этим возрос в три раза уровень спроса на такой бизнес.
«Сегмент глэмпинг-отелей и баз отдыха в Тюменской области продолжает оставаться перспективным. В регионе активно развивается туризм, растет уровень интереса к новым видам загородного отдыха, в частности к глэмпингу», — сообщили РБК Тюмень аналитики «Авито».

Отметим, этим летом в Тюменской области отдохнули порядка 1,5 миллиона туристов, что на 11% больше показателей 2023 года. Общие траты туристов превысили 10 миллиардов рублей. Большая часть отдыхающих провели время в Тюмени и Тобольске.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени определились с выбором порядной организации, которая займется благоустройством пляжа в районе озера Круглое. Новый городской пляж там планируют открыть в 2025 году.

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