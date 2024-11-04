14 лет со дня исчезновения: мама Ани Анисимовой рассказала, как все было

Posted 4 ноября, 11:08
Published 4 ноября, 11:08
Modified 4 ноября, 12:30
Updated 4 ноября, 12:30
12-летняя Аня пропала по пути в школу — в тот злополучный день школьница вышла из дома немного раньше обычного (училась во вторую смену), так как была дежурной в столовой. Девочка позвонила своей маме и сообщила, что собирается за уроки, до школы дойдет самостоятельно.
Это был последний разговор ребенка с родными. Искать Аню начали только вечером — она не вернулась домой. Однако позже выяснилось, что в школе на занятиях она не была. Девочка просто бесследно пропала, посреди дня.
«Мы с мужем сразу сообщили об исчезновении дочери в полицию, начались поиски. Мои подруги бросили клич о помощи в поисках через социальные сети: так к ним присоединились жители Тюмени. Биллинг по номеру телефона сразу сделать не смогли: на это требовалось разрешении судьи. На то, чтобы его получить, ушло несколько дней», — вспоминает Наталья, мама Ани.
После того как делали детализацию звонков, родные обнаружили в телефоне ребенка незнакомый номер, с которого звонили в день исчезновения. Выяснилось, что данный номер телефона — это аппарат правительства Тюменской области. Позже некий чиновник (имя которого до сих пор не раскрывают) пояснил следователям, что ему на мобильный телефон поступил звонок с сотового. Он не успел ответить, так как был занят, поэтому перезвонил с рабочего (стационарного) телефона позже. По словам мужчины, ему ответила девочка, которая сообщила, что ошиблась номером телефона.
«В нашем деле несколько следователей поменялось. И всем я говорила про звонок чиновника, спрашивала: „Если Анюта ошиблась номером, значит, на одну-две цифры с чьим номером она перепутала?“. Конкретные ответы на эти вопросы про номер телефона мы не получили до сих пор», — рассказывает 72.RU мама пропавшей девочки.
В поисках Ани Анисимовой участие принимали сотни волонтеров, поисковые отряды, сотрудники полиции. Все они пытались найти хоть какие-то зацепки. К сожалению, удалось узнать только то, что последний раз ребенка видели в районе улиц Льва Толстого и Пролетарской. Девочка находилась рядом с автомобилем ВАЗ-2107 зеленого цвета.
Этот автомобиль искали по всей Тюмени, сотрудники ГИБДД всматривались в лица и даже останавливали водителей похожих «жигулей». Позже в интернете появился возможный фоторобот водителя этого автомобиля, но, к сожалению, и это не дало никаких результатов.
Позже появилась ориентировка с фотороботом возможного похитителя девочки. За любую ценную для следствия информацию обещали щедрое вознаграждение, но все было безуспешно.
По словам Натальи, полтора месяца назад ей позвонила женщина, которая рассказала, что в социальных сетях увидела фоторобот подозреваемого преступника, сообщила, что в 2010 году похожий мужчина снимал комнату у ее соседки. Правда, в одном из городов Свердловской области.
«Рассказала, что он ездил на заработки в Тобольск, поэтому мог проезжать через Тюмень. Этот мужчина водил зеленые „жигули“. Когда пропала Аня, о ней говорила вся страна. И в разговоре между соседями этот постоялец сказал с какой-то уверенностью, что детей уже не найдут. Почему-то тогда на это не сильно обратили внимание, а сейчас, видимо, женщина вспомнила про этот случай», — рассказывает Наталья.
По ее словам, всю информацию она передала следователям. Однако после того, как они связались со «свидетельницей», по какой-то причине она отказалась от своих слов.
Наталья и Андрей Анисимовы все годы поисков дочери поддерживали друг друга. За последнее время у них произошли в жизни хорошие перемены — родился сын. По словам Натальи, малыш знает, что у него есть сестра. Вторым словом в его жизни было именно имя Аня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне вечером завершились поиски пропавшей Екатерины Кочеровой. Девушку искали с 31 октября.