14 лет со дня исчезновения: мама Ани Анисимовой рассказала, как все было

После того как делали детализацию звонков, родные обнаружили в телефоне ребенка незнакомый номер, с которого звонили в день исчезновения. Выяснилось, что данный номер телефона — это аппарат правительства Тюменской области. Позже некий чиновник (имя которого до сих пор не раскрывают) пояснил следователям, что ему на мобильный телефон поступил звонок с сотового. Он не успел ответить, так как был занят, поэтому перезвонил с рабочего (стационарного) телефона позже. По словам мужчины, ему ответила девочка, которая сообщила, что ошиблась номером телефона.