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Смартфоны

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2024
Названы самые популярные бренды телефонов в Тюменской области
1 ноября, 11:54
Поддельные iPhone 16 начали продавать в Тюмени
Реплики смартфонов Apple, произведенные в Китае, везут в областную столицу из Казахстана. Большая часть торговцев iPhone 16 от покупателей не скрывает то, что это не оригинальный товар.
11 октября, 05:12
Известны сроки старта продаж iPhone 16 в Тюмени
Новая модель iPhone 16 поступит в Тюмень не раньше середины октября. В настоящее время новый смартфон доступен только по предзаказу. Об этом сообщили сотрудники сети салонов по продаже техники Apple.
20 сентября, 07:41
Тюменцы стали чаще продавать Iphone 15
Тюменцы в преддверии выхода Iphone 16 стали чаще продавать прошлогоднюю новинку — пятнадцатую модель. Об этом сообщили аналитики «Авито».
10 сентября, 02:29
билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть
9 июля, 07:05
Колонка все о вас знает? Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах
19 июня, 12:26
Тюменцы смогут одними из первых сделать предзаказ на серию смартфонов Huawei Pura 70
14 мая, 14:20
Российский планшет KVADRA_T успешно прошел тестирование
22 марта, 10:40
Абоненты 25 российских операторов смогут защититься от звонков с подменных номеров
14 марта, 07:46
2023
Тюменская область вошла в Топ-20 по расходу интернета абонентами до 14 лет
23 ноября 2023, 08:52
За З000 рублей распродают айфоны власти Тюмени
Тюменское управление Росимущества объявило аукцион по продаже смартфонов iPhone.
24 октября 2023, 16:28
Камень преткновения: «залипание» в смартфоне может разрушить отношения
17 октября 2023, 11:09
Защита от спам-звонков: россияне доверяют виртуальным помощникам
6 октября 2023, 06:59
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером
15 сентября 2023, 07:22
Смартфон или кнопочный телефон: что выбирают тюменцы?
13 сентября 2023, 07:56
Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%
16 августа 2023, 07:45
Жители Тюменской области летом чаще всего отдыхают на дачах
24 июля 2023, 09:05
Тюменским детям напомнили про угрозы в смартфонах
В Тюмени 29 марта в областном Департаменте информатизации прошёл открытый «Урок цифры» для детей. На нем присутствовали учащиеся школы № 68. Об этом сообщили в инфоцентре тюменского правительства.
29 марта 2023, 16:53
2022
МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России
14 февраля 2022, 15:36
билайн назвал самые популярные смартфоны у женщин и мужчин
14 февраля 2022, 15:22

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