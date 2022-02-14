МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России

«Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств», — отметил Максим Иванов, директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер.