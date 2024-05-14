Тюменцы смогут одними из первых сделать предзаказ на серию смартфонов Huawei Pura 70

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Накануне старта предзаказа МТС презентовала в своем флагманском магазине в Москве главную новинку линейки — HUAWEI Pura 70 Ultra, а также умные часы HUAWEI Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая.
Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и черных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и черных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в черном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в черном, розовом, зеленом, белом и серебристом цветах.
Стоимость новинок в МТС:
HUAWEI Watch FIT 3 — 12 999 рублей (в черном, розовом, зеленом и белом цветах) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком). На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.
Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 миллиардов рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 — продолжение ставшей уже культовой во всем мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет, — прокомментировал старт продаж коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.