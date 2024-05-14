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Тюменцы смогут одними из первых сделать предзаказ на серию смартфонов Huawei Pura 70

Тюменцы смогут одними из первых сделать предзаказ на серию смартфонов Huawei Pura 70

14 мая 2024, 14:20
Фото: МТС
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Цифровая экосистема МТС сообщила о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.

Накануне старта предзаказа МТС презентовала в своем флагманском магазине в Москве главную новинку линейки — HUAWEI Pura 70 Ultra, а также умные часы HUAWEI Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая.

Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и черных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и черных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в черном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в черном, розовом, зеленом, белом и серебристом цветах.

Стоимость новинок в МТС:

  • HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ — 69 999 рублей,
  • HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ — 89 999 рублей,
  • HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ — 129 999 рублей.
Фото: МТС

HUAWEI Watch FIT 3 — 12 999 рублей (в черном, розовом, зеленом и белом цветах) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком). На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 миллиардов рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 — продолжение ставшей уже культовой во всем мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет, — прокомментировал старт продаж коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
#Тюмень#Тюменская область#Россия#Тюменцы#МТС#Смартфоны#Рассрочка#Стоимость#Популярность
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