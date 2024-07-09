билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть

VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее, и позволяет дозваниваться быстрее: уже через 1-2 секунды происходит соединение, если оба абонента включили услугу. Кроме того, с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка. Стоимость звонков и SMS по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.