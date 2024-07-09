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4G сеть

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2024
билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть
9 июля, 07:05
2023
Билайн ускорил мобильный интернет в городских микрорайонах
13 ноября 2023, 09:49
У нефтяников и вахтовиков Уватского района появилась связь 4G
8 ноября 2023, 08:15
Смартфон или кнопочный телефон: что выбирают тюменцы?
13 сентября 2023, 07:56
Турпоток в древнюю столицу Сибири — Тобольск — летом 2023 года увеличился на 45%
27 июля 2023, 13:28
Более 2 миллионов мегабайт «раздали» на «Этнофесте-2023» в Тюменской области
13 июня 2023, 08:13
Для гостей и участников «Этнофеста» в Тюменской области улучшили качество связи
8 июня 2023, 12:19
Места загородного отдыха жителей Тюмени обеспечили скоростным интернетом
26 мая 2023, 11:28
На крупнейшем месторождении меди в Удокане заработала частная сеть LTE
На территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае построили выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов.
22 марта 2023, 07:58

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