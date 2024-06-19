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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах.

Колонка все о вас знает? Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах

19 июня 2024, 12:26
Фото: 1MI
Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах.

Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах

В квартирах тюменцев становится все больше умных устройств, которые с каждым годом становятся все функциональнее. Так, многие устройства готовы выполнить свое предназначение по словесному запросу. Получается, они слушают нас постоянно? Куда передаются эти данные?

Многие тюменцы даже не задумываются, как умные устройства реагируют на триггерные слова-обращения: «Алиса», «Привет, Сири» и так далее. Чтобы распознавать такие обращения, устройства круглые сутки «слушают», что происходит вокруг, об этом «Нашему городу» рассказал специалист по информационной безопасности Даниил Нечаев.

«Однако делают они это без подключения к интернету. Вы это можете даже проверив, отключив устройства от WI-FI и обратившись к нему, вас все равно услышат. Дело в том, что заложенная программа анализирует звук локально, без привлечения сторонних сетей. А потому ваши разговоры никуда не записываются. Запрос в интернет преобразовывается только после того, как вы попросите. А случайные срабатывания, это не результат прослушки, а использование похожих по звучанию слов, техника тоже не идеальна», — говорит эксперт.

Он отмечает, что для реальной прослушки частной жизни людей нужно колоссальные мощности устройств и серверов, которые пока человеку недоступны.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как мошенники еженедельно крадут у жителей региона десятки миллионов рублей с помощью современных технологий.

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