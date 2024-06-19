Колонка все о вас знает? Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Многие тюменцы даже не задумываются, как умные устройства реагируют на триггерные слова-обращения: «Алиса», «Привет, Сири» и так далее. Чтобы распознавать такие обращения, устройства круглые сутки «слушают», что происходит вокруг, об этом «Нашему городу» рассказал специалист по информационной безопасности Даниил Нечаев.
«Однако делают они это без подключения к интернету. Вы это можете даже проверив, отключив устройства от WI-FI и обратившись к нему, вас все равно услышат. Дело в том, что заложенная программа анализирует звук локально, без привлечения сторонних сетей. А потому ваши разговоры никуда не записываются. Запрос в интернет преобразовывается только после того, как вы попросите. А случайные срабатывания, это не результат прослушки, а использование похожих по звучанию слов, техника тоже не идеальна», — говорит эксперт.
Он отмечает, что для реальной прослушки частной жизни людей нужно колоссальные мощности устройств и серверов, которые пока человеку недоступны.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как мошенники еженедельно крадут у жителей региона десятки миллионов рублей с помощью современных технологий.