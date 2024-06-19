Колонка все о вас знает? Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах

Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствах

В квартирах тюменцев становится все больше умных устройств, которые с каждым годом становятся все функциональнее. Так, многие устройства готовы выполнить свое предназначение по словесному запросу. Получается, они слушают нас постоянно? Куда передаются эти данные?