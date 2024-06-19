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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Херсонской области погиб контрктник из Ялуторовска

В Херсонской области погиб контрктник из Ялуторовска

19 июня 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Контрактник из Ялуторовского района Юрий Зембровский погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Боец родился в Тюменской области, прошел срочную службу в рядах ВДВ, а после получения профессионального образования работал в Краснодаре.

«Позже он подписал контракт и пошел добровольцем на СВО. Юрий самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину», — говорится в сообщении пресс-службы.

Солдат погиб в январе 2024 года.

Фото: Ялуторовск: Официально

Прощание с Юрием Зембровским состоится 20 июня. Церемонии состоятся в ритуальном зале по улице Ленина с 13 до 14 часов, в Сретенском соборе с 14 до 14:40, на новом кладбище Ялуторовска в 15:00.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тобольского района простились с земляком Русланом Мачитовым. Мачитов родился в 1981 году, погиб еще в апреле 2024 года. Похоронили бойца в деревне Епанчина.

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