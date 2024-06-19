В Херсонской области погиб контрктник из Ялуторовска

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Боец родился в Тюменской области, прошел срочную службу в рядах ВДВ, а после получения профессионального образования работал в Краснодаре.
«Позже он подписал контракт и пошел добровольцем на СВО. Юрий самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину», — говорится в сообщении пресс-службы.
Солдат погиб в январе 2024 года.
Прощание с Юрием Зембровским состоится 20 июня. Церемонии состоятся в ритуальном зале по улице Ленина с 13 до 14 часов, в Сретенском соборе с 14 до 14:40, на новом кладбище Ялуторовска в 15:00.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тобольского района простились с земляком Русланом Мачитовым. Мачитов родился в 1981 году, погиб еще в апреле 2024 года. Похоронили бойца в деревне Епанчина.